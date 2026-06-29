Форвард сборной Украины намерен сменить клуб перед стартом в еврокубках
Роман Яремчук недоволен ролью резервного нападающего в составе греческого «Олимпиакоса»
Форвард греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук может покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна из-за недостатка игровой практики.
С февраля 2026 года опытный футболист играл на правах аренды за французский «Лион», в составе которого провел 14 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
После завершения сезона украинец вернулся в греческий клуб и попал в список тех игроков, которые отправятся на тренировочные сборы в Нидерланды.
Наставник «Олимпиакоса» рассчитывает на Яремчука, но намерен использовать нападающего в роли резервного форварда с ограниченными минутами на футбольном поле.
По информации греческой прессы, украинец недоволен такими перспективами и рассматривает варианты для продолжения карьеры, где сможет регулярно играть в стартовом составе.
Подопечные Мендилибара заняли второе место в чемпионате и завоевали путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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