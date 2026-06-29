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Греция
29 июня 2026, 12:41 |
894
0

Форвард сборной Украины намерен сменить клуб перед стартом в еврокубках

Роман Яремчук недоволен ролью резервного нападающего в составе греческого «Олимпиакоса»

29 июня 2026, 12:41 |
894
0
Форвард сборной Украины намерен сменить клуб перед стартом в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Форвард греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук может покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна из-за недостатка игровой практики.

С февраля 2026 года опытный футболист играл на правах аренды за французский «Лион», в составе которого провел 14 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

После завершения сезона украинец вернулся в греческий клуб и попал в список тех игроков, которые отправятся на тренировочные сборы в Нидерланды.

Наставник «Олимпиакоса» рассчитывает на Яремчука, но намерен использовать нападающего в роли резервного форварда с ограниченными минутами на футбольном поле.

По информации греческой прессы, украинец недоволен такими перспективами и рассматривает варианты для продолжения карьеры, где сможет регулярно играть в стартовом составе.

Подопечные Мендилибара заняли второе место в чемпионате и завоевали путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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Николай Тытюк Источник: Sport24.gr
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