Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Футболиста планируют продать за 30 млн евро и ни на копейку дешевле
Киевское «Динамо» не намерено дешево расставаться со своим молодым нападающим Матвеем Пономаренко.
По информации источника, руководство столичного клуба установило цену в 30 миллионов евро за 19-летнего форварда. Именно с такой суммы «бело-синие» готовы начинать переговоры о возможном трансфере. Отмечается, что киевский клуб не намерен идти на уступки в этом вопросе.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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