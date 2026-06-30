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  4. Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 09:02 |
931
3

Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко

Футболиста планируют продать за 30 млн евро и ни на копейку дешевле

30 июня 2026, 09:02 |
931
3 Comments
Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Киевское «Динамо» не намерено дешево расставаться со своим молодым нападающим Матвеем Пономаренко.

По информации источника, руководство столичного клуба установило цену в 30 миллионов евро за 19-летнего форварда. Именно с такой суммы «бело-синие» готовы начинать переговоры о возможном трансфере. Отмечается, что киевский клуб не намерен идти на уступки в этом вопросе.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Динамо Киев Матвей Пономаренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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Все правильно бо турки вже 2 місяці мозок виносять
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+1
Ну так логично, на данный момент самый сильный нападающий Украины.
Это актив клуба. Тем более свой игрок. Своих надо ценить. А сколько надо вешать ценник - мешок картошки?
За какие заслуги например стоят Адам Вортон из Пелас?
За то что он англичанин и играет в Апл?)))))
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0
Хіба що в Епіцентр
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-2
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