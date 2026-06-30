Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко

Киевское «Динамо» не намерено дешево расставаться со своим молодым нападающим Матвеем Пономаренко.

По информации источника, руководство столичного клуба установило цену в 30 миллионов евро за 19-летнего форварда. Именно с такой суммы «бело-синие» готовы начинать переговоры о возможном трансфере. Отмечается, что киевский клуб не намерен идти на уступки в этом вопросе.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.