Команда УПЛ сократит бюджет и продаст лидеров

Ровенский «Верес» не планирует резкого сокращения бюджета на следующий сезон, несмотря на предыдущие слухи о гораздо более значительных урезаниях финансирования.

По информации из клуба, речь идет об уменьшении расходов в пределах 5–10%, тогда как сценарий с сокращением на 25–30% в руководстве не рассматривался и на заседании наблюдательного совета не обсуждался.

В то же время существует вероятность, что даже этой корректировки удастся избежать. В клубе рассчитывают на потенциальные трансферы игроков, в частности Константиноса Стамулиса и Кая Ципота, которые считаются главными активами «Вереса». Переговоры по поводу них продолжаются. В прошлом сезоне бюджет ровенского клуба составлял около 3,2 миллиона долларов.