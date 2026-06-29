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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 19:02 | Обновлено 29 июня 2026, 19:38
1288
0

Команда УПЛ сократит бюджет и продаст лидеров

«Верес» испытывает финансовые трудности

29 июня 2026, 19:02 | Обновлено 29 июня 2026, 19:38
1288
0
Команда УПЛ сократит бюджет и продаст лидеров
НК Верес
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Ровенский «Верес» не планирует резкого сокращения бюджета на следующий сезон, несмотря на предыдущие слухи о гораздо более значительных урезаниях финансирования.

По информации из клуба, речь идет об уменьшении расходов в пределах 5–10%, тогда как сценарий с сокращением на 25–30% в руководстве не рассматривался и на заседании наблюдательного совета не обсуждался.

В то же время существует вероятность, что даже этой корректировки удастся избежать. В клубе рассчитывают на потенциальные трансферы игроков, в частности Константиноса Стамулиса и Кая Ципота, которые считаются главными активами «Вереса». Переговоры по поводу них продолжаются. В прошлом сезоне бюджет ровенского клуба составлял около 3,2 миллиона долларов.

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Верес Ровно Константинос Стамулис Кай Ципот Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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