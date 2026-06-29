СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 29 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
20:00 Бразилия – Япония
23:30 Германия – Парагвай
04:00 Нидерланды – Марокко
ТЕННИС
17:00 Александра Олейникова – Маккартни Кесслер
18:30 Даяна Ястремская – Аои Ито
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