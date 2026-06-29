СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня

В понедельник, 29 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

20:00 Бразилия – Япония

1.67 – 3.70 – 5.50

23:30 Германия – Парагвай

1.30 – 5.25 – 10.00

04:00 Нидерланды – Марокко

2.20 – 3.10 – 3.60

ТЕННИС

17:00 Александра Олейникова – Маккартни Кесслер

6.00 – 1.13

18:30 Даяна Ястремская – Аои Ито

1.17 – 5.00

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