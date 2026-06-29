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Уимблдон
29 июня 2026, 06:59 |
97
0

Даяна Ястремская – Аои Ито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2026

29 июня 2026, 06:59 |
97
0
Даяна Ястремская – Аои Ито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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29 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 66) начнет выступления на Уимблдонском турнире 2026.

В первом раунде украинка сыграет против Аои Ито (Япония, WTA 228). Встреча состоится 4-м запуском на корте №5 после игры Олейникова – Кесслер. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Ранее Ястремская никогда не играла против Ито.

Победительница матча во втором круге поборется либо против Джессики Бузас Манейро, либо против Анастасии Потаповой.

Видетрансляция матча будет добавлена перед стартом игры

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Аои Ито Даяна Ястремская Уимблдон-2026 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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