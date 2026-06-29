Даяна Ястремская – Аои Ито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 66) начнет выступления на Уимблдонском турнире 2026.

В первом раунде украинка сыграет против Аои Ито (Япония, WTA 228). Встреча состоится 4-м запуском на корте №5 после игры Олейникова – Кесслер. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Ранее Ястремская никогда не играла против Ито.

Победительница матча во втором круге поборется либо против Джессики Бузас Манейро, либо против Анастасии Потаповой.

Видетрансляция матча будет добавлена перед стартом игры

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