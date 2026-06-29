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Чемпионат мира
29 июня 2026, 10:27 | Обновлено 29 июня 2026, 10:32
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0

Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку после провала на ЧМ-2026

Хон Мен Бо не пережил неудачи и ушел с должности

29 июня 2026, 10:27 | Обновлено 29 июня 2026, 10:32
54
0
Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку после провала на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Хон Мен Бо
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57-летний специалист Хон Мен Бо покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи после позорного выступления на чемпионате мира 2026.

На решение Хона повлияла реакция президента Южной Кореи, который призвал разобраться в причинах провала национальной команды на турнире.

«Для меня было непросто согласиться на эту должность, но, приняв ее, я думал только об одном – нести ответственность до самого последнего момента», – сказал Хон.

В группе А на чемпионате мира 2026 сборная Южной Кореи набрала всего три очка, обыграв Чехию (2:1), но уступив ЮАР (0:1) и Мексике (0:1).

Команда финишировала третьей и сохраняла шансы на выход в плей-офф, однако среди сборных, занявших третьи места, у нее оказались худшие показатели.

Хон Мен Бо – выдающаяся фигура в истории сборной Южной Кореи. В качестве футболиста Хон отыграл 136 матчей за национальную команду, выступив на четырех мундиалях.

На пост главного тренера сборной специалист пришел летом 2024 года. Под его руководством корейцы провели 26 матчей: 15 побед, 5 ничьих и 6 поражений.

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Андрей Витренко Источник: The Athletic
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