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29 июня 2026, 00:59 |
290
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ФОТО. Президент Южной Кореи требует расследования после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер Хон Мен Бо объявил об отставке

29 июня 2026, 00:59 |
290
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ФОТО. Президент Южной Кореи требует расследования после вылета с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Чжэ Мен
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Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал министерство спорта страны провести расследование после провального выступления национальной команды на чемпионате мира-2026.

Сборная Южной Кореи не смогла выйти из группы, набрав три очка в трех матчах. Команда обыграла Чехию, но уступила Мексике и ЮАР, после чего не попала в число лучших третьих команд турнира.

После вылета главный тренер Хон Мен Бо заявил, что покидает свой пост. Специалист подчеркнул, что берет на себя всю ответственность за неудачный результат команды.

Президент страны резко отреагировал на выступление сборной. По информации The Athletic, Ли Чжэ Мен заявил, что был «полностью озадачен» результатами команды, а также намекнул на проблемы в процессе назначения главного тренера.

Политик подчеркнул, что на участие сборной в чемпионате мира были потрачены значительные государственные средства, поэтому общество должно получить ответы о причинах провала.

Ли Чжэ Мен призвал Министерство культуры, спорта и туризма тщательно проанализировать ситуацию и подготовить изменения в спортивном управлении, чтобы подобное не повторилось.

Хон Мен Бо возглавлял сборную Южной Кореи с 2024 года. Ранее он также был одним из самых известных футболистов в истории страны и провел 136 матчей за национальную команду.

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фото чемпионат мира по футболу сборная Южной Кореи по футболу Хон Мен Бо
Максим Лапченко Источник: The Athletic
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