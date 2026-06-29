Уимблдон-2026. Призовые по раундам

В 2026 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 64,2 миллионов фунтов стерлингов (88 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые. Одиночный разряд, основная сетка

Победитель £3,600,000 Финалист £1,800,000 1/2 финала £900,000 1/4 финала £480,000 4-й раунд £300,000 3-й раунд £185,000 2-й раунд £126,000 1-й раунд £80,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд £50,000 2-й раунд £32,000 1-й раунд £20,000



Парный разряд (на команду)

Победители £760,000 Финалисты £380,000 1/2 финала £190,000 1/4 финала £95,000 3-й раунд £48,000 2-й раунд £29,000 1-й раунд £18,000



Парный смешанный разряд (на команду)