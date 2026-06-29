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Уимблдон
29 июня 2026, 06:21 |
268
0

Уимблдон-2026. Призовые по раундам

В 2026 организаторы выделят на призовые на 20% больше, чем в предыдущем году

29 июня 2026, 06:21 |
268
0
Уимблдон-2026. Призовые по раундам
Getty Images/Global Images Ukraine
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В 2026 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 64,2 миллионов фунтов стерлингов (88 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель £3,600,000
Финалист £1,800,000
1/2 финала £900,000
1/4 финала £480,000
4-й раунд £300,000
3-й раунд £185,000
2-й раунд £126,000
1-й раунд £80,000


Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд £50,000
2-й раунд £32,000
1-й раунд £20,000


Парный разряд (на команду)

Победители £760,000
Финалисты £380,000
1/2 финала £190,000
1/4 финала £95,000
3-й раунд £48,000
2-й раунд £29,000
1-й раунд £18,000


Парный смешанный разряд (на команду)

Победители £148,000
Финалисты £74,000
1/2 финала £39,000
1/4 финала £19,000
2-й раунд £10,000
1-й раунд £5,200


Отметим, что в 2025 году призовой фонд турнира составлял 53,5 миллионов фунтов.

Уимблдонский турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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