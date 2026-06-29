Уимблдон29 июня 2026, 06:21 |
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Уимблдон-2026. Призовые по раундам
В 2026 организаторы выделят на призовые на 20% больше, чем в предыдущем году
29 июня 2026, 06:21 |
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В 2026 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 64,2 миллионов фунтов стерлингов (88 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|£3,600,000
|Финалист
|£1,800,000
|1/2 финала
|£900,000
|1/4 финала
|£480,000
|4-й раунд
|£300,000
|3-й раунд
|£185,000
|2-й раунд
|£126,000
|1-й раунд
|£80,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|£50,000
|2-й раунд
|£32,000
|1-й раунд
|£20,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|£760,000
|Финалисты
|£380,000
|1/2 финала
|£190,000
|1/4 финала
|£95,000
|3-й раунд
|£48,000
|2-й раунд
|£29,000
|1-й раунд
|£18,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|£148,000
|Финалисты
|£74,000
|1/2 финала
|£39,000
|1/4 финала
|£19,000
|2-й раунд
|£10,000
|1-й раунд
|£5,200
Отметим, что в 2025 году призовой фонд турнира составлял 53,5 миллионов фунтов.
Уимблдонский турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.
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