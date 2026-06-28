Винисиус и НЛО. Букмекер запустил креативную кампанию к чемпионату мира

Betnacional запустил новую рекламную кампанию к чемпионату мира с участием посла бренда Винисиуса Жуниора. Кампания стартовала после победы Бразилии над Шотландией и приурочена к следующему матчу сборной.

Креативная концепция основана на игре слов и отсылках к фильму «Аполлон-13», включая фразу «Хьюстон, у нас проблема» в контексте матча, который пройдет в Техасе.

Видеоролики кампании показывают Винисиуса, который в шуточной форме предупреждает будущих соперников Бразилии, а также используют образ НЛО, «похищающего» игроков сборной. Реклама подхватывает вирусный интерес к теме НЛО, связанный с онлайн-дискуссиями и мемами вокруг матчей Бразилии.