Винисиус и НЛО. Букмекер запустил креативную кампанию к чемпионату мира
Реклама объединяет футбол, мемы про НЛО и культурные отсылки
Betnacional запустил новую рекламную кампанию к чемпионату мира с участием посла бренда Винисиуса Жуниора. Кампания стартовала после победы Бразилии над Шотландией и приурочена к следующему матчу сборной.
Креативная концепция основана на игре слов и отсылках к фильму «Аполлон-13», включая фразу «Хьюстон, у нас проблема» в контексте матча, который пройдет в Техасе.
Видеоролики кампании показывают Винисиуса, который в шуточной форме предупреждает будущих соперников Бразилии, а также используют образ НЛО, «похищающего» игроков сборной. Реклама подхватывает вирусный интерес к теме НЛО, связанный с онлайн-дискуссиями и мемами вокруг матчей Бразилии.
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