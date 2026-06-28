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  4. Винисиус и НЛО. Букмекер запустил креативную кампанию к чемпионату мира
Чемпионат мира
28 июня 2026, 23:38 |
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Винисиус и НЛО. Букмекер запустил креативную кампанию к чемпионату мира

Реклама объединяет футбол, мемы про НЛО и культурные отсылки

28 июня 2026, 23:38 |
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Винисиус и НЛО. Букмекер запустил креативную кампанию к чемпионату мира
Getty Images/Global Images Ukraine.Винисиус Жуниор
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Betnacional запустил новую рекламную кампанию к чемпионату мира с участием посла бренда Винисиуса Жуниора. Кампания стартовала после победы Бразилии над Шотландией и приурочена к следующему матчу сборной.

Креативная концепция основана на игре слов и отсылках к фильму «Аполлон-13», включая фразу «Хьюстон, у нас проблема» в контексте матча, который пройдет в Техасе.

Видеоролики кампании показывают Винисиуса, который в шуточной форме предупреждает будущих соперников Бразилии, а также используют образ НЛО, «похищающего» игроков сборной. Реклама подхватывает вирусный интерес к теме НЛО, связанный с онлайн-дискуссиями и мемами вокруг матчей Бразилии.

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Александр Гринник Источник
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