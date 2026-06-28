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  4. Александр АНТОНЕНКО: «Работали над силой и выносливостью»
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 18:43 | Обновлено 28 июня 2026, 18:45
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Александр АНТОНЕНКО: «Работали над силой и выносливостью»

Тренер «Оболони» рассказал о подготовке в новому сезону

28 июня 2026, 18:43 | Обновлено 28 июня 2026, 18:45
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0
Александр АНТОНЕНКО: «Работали над силой и выносливостью»
ФК Оболонь. Александр Антоненко
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Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал подготовку команды к сезону 2026/27:

– Первая такая неделя после отпуска уже прошла. Расскажите, над чем работала команда и в каком сейчас физическом состоянии находятся игроки?

– Физическое состояние, конечно, мы сейчас постепенно приводим в норму. Работали над силой и выносливостью – это была основная задача на данном этапе. Ребята выполнили индивидуальные планы, которые получили на время отпуска, и это позволило сразу приступить к работе без серьезных проблем. Сейчас мы уже дорабатываем эти нагрузки и постепенно переходим к более интенсивной работе с мячом.

– Все ли игроки выполнили индивидуальные планы на период отпуска? Как оценили их состояние после возвращения?

– Хотим поблагодарить ребят – все ответственно отнеслись к заданиям. Они понимали, что если этого не сделать, на сборах будет очень тяжело. За этим следил тренер по физической подготовке, мы все контролировали процесс: и беговую работу, и силовую, всё фиксировалось, даже на видео. Поэтому состояние команды после возвращения было контролируемым и в целом хорошим для старта подготовки.

– Сегодня была двусторонняя игра с U-21. Результат не главное, но довольны ли вы действиями команды?

– Главная задача заключалась не в результате, а в том, чтобы перенести на поле то, над чем мы работали в течение недели. И ребята с этим справились. Отношение к игре было правильным, работа выполнялась, и это самое важное на данном этапе. Уверен, что это пойдет команде на пользу.

– Как можете оценить уровень сопротивления со стороны U-21?

– Это уже скорее вопрос к тренерскому штабу U-21. Там сейчас смешанный состав: игроки U-19, футболисты на просмотре. Они только начали подготовку, поэтому понятно, что пока не всё получается. Но видно, что команда работает и прогрессирует – это главное.

– Впереди начало сборов. Каковы планы на ближайший период?

– Завтра у нас выходной, а с понедельника собираемся в Буче и переходим на двухразовый режим работы. Больше внимания будем уделять работе с мячом, отработке игровых взаимодействий на поле. Если раньше акцент был на выносливости без мяча, то теперь всё это переносим в футбольные упражнения.

– Стало известно о первом летнем приобретении – Дмитрии Мишневе. Как вы его оцениваете?

– Еще в конце прошлого сезона мы понимали, что он, вероятно, сменит клуб. Проводили с ним беседы. Это квалифицированное усиление для средней линии. Думаю, он нам поможет и добавит качества в этой зоне.

– Какие позиции нуждаются в усилении?

– Мы постоянно работаем с руководством и президентом клуба. Понимаем, что нам нужен центральный защитник – возможно, даже два. Также ищем крайнего полузащитника. Работа продолжается, варианты рассматриваем.

– Денис Марченко перешёл в «Карпаты» Львов. Обидно терять такой талант?

– Это нормальный шаг для его развития. Мы с ним общались, он хотел двигаться дальше. Для него это повышение уровня. Желаем ему успехов. Он – хороший пример для молодых игроков, которые видят, что благодаря работе в «Оболони» можно расти и переходить на другой уровень.

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Оболонь Киев Александр Антоненко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Оболонь
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