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  4. Йожеф САБО: «Этот футболист может в одиночку решить исход матча»
Чемпионат мира
03 июля 2026, 02:32 |
247
0

Йожеф САБО: «Этот футболист может в одиночку решить исход матча»

Тренер похвалил Салаха

03 июля 2026, 02:32 |
247
0
Йожеф САБО: «Этот футболист может в одиночку решить исход матча»
УАФ. Йожеф Сабо
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Известный украинский тренер Йожеф Сабо дал прогноз на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Египта.

«Поставлю на Египет. У них есть Салах, который в одиночку может решить исход матча», – сказал Йожеф Сабо.

Матч между сборными Австралии и Египта состоится 3 июля и начнется в 21:00 по киевскому времени. Победителя этого противостояния ждет Аргентина или Кабо-Верде.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

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Йожеф Сабо ЧМ-2026 по футболу сборная Австралии по футболу сборная Египта по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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