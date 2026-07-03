Йожеф САБО: «Этот футболист может в одиночку решить исход матча»
Тренер похвалил Салаха
Известный украинский тренер Йожеф Сабо дал прогноз на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Египта.
«Поставлю на Египет. У них есть Салах, который в одиночку может решить исход матча», – сказал Йожеф Сабо.
Матч между сборными Австралии и Египта состоится 3 июля и начнется в 21:00 по киевскому времени. Победителя этого противостояния ждет Аргентина или Кабо-Верде.
Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.
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