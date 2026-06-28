Дрейк сделал сумасшедшую ставку на ЧМ-2026. Известна сумма выигрыша

Известный канадский рэпер Дрейк сделал крупную ставку на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными ЮАР и Канады.

Музыкант поставил 770 тысяч долларов на то, что канадская команда выйдет в следующий раунд турнира. В случае успеха его выигрыш составит 1 001 000 долларов.

Матч между сборными ЮАР и Канады состоится 28 июня. Победитель противостояния пробьется в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Ранее Дрейк в очередной раз потерпел крупную неудачу на ставках. На этот раз он сделал ставку на Super Bowl LX.