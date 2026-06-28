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  4. Дрейк сделал сумасшедшую ставку на ЧМ-2026. Известна сумма выигрыша
Чемпионат мира
28 июня 2026, 23:02 |
760
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Дрейк сделал сумасшедшую ставку на ЧМ-2026. Известна сумма выигрыша

Дрейк поставил 770 тысяч долларов на сборную Канады

28 июня 2026, 23:02 |
760
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Дрейк сделал сумасшедшую ставку на ЧМ-2026. Известна сумма выигрыша
Getty Images/Global Images Ukraine. Дрейк
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Известный канадский рэпер Дрейк сделал крупную ставку на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными ЮАР и Канады.

Музыкант поставил 770 тысяч долларов на то, что канадская команда выйдет в следующий раунд турнира. В случае успеха его выигрыш составит 1 001 000 долларов.

Матч между сборными ЮАР и Канады состоится 28 июня. Победитель противостояния пробьется в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Ранее Дрейк в очередной раз потерпел крупную неудачу на ставках. На этот раз он сделал ставку на Super Bowl LX.

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Дрейк сборная Канады по футболу сборная ЮАР по футболу ЧМ-2026 по футболу ставки азарт
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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