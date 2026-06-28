Дрейк сделал сумасшедшую ставку на ЧМ-2026. Известна сумма выигрыша
Дрейк поставил 770 тысяч долларов на сборную Канады
Известный канадский рэпер Дрейк сделал крупную ставку на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными ЮАР и Канады.
Музыкант поставил 770 тысяч долларов на то, что канадская команда выйдет в следующий раунд турнира. В случае успеха его выигрыш составит 1 001 000 долларов.
Матч между сборными ЮАР и Канады состоится 28 июня. Победитель противостояния пробьется в 1/8 финала чемпионата мира-2026.
Ранее Дрейк в очередной раз потерпел крупную неудачу на ставках. На этот раз он сделал ставку на Super Bowl LX.
🚨🇨🇦 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Drake put his entire faith in Canada! 👀✨ pic.twitter.com/nLPnvjqhdH— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 28, 2026
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