ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ выступил с заявлением перед стартом нового сезона
На Оболонь-Арене полностью реконструируют футбольное поле
ФК Оболонь выступил с официальным заявлением, объяснив фанатам, почему первые матчи нового сезона УПЛ «пивовары» будут играть на выезде. Заявление опубликовано на страницах клубных социальных сетей.
«На Оболони Арене продолжается самое масштабное обновление в истории клуба — впервые за более чем 20 лет полностью реконструируют футбольное поле.
Старый газон стал свидетелем многих знаковых побед и важных моментов в истории «пивоваров». Теперь пришло время нового этапа. Новое поле получит современные системы дренажа, автоматического полива и электроподогрева, а уже в начале августа начнется гидропосев.
Именно из-за реконструкции Оболонь стартует в сезоне 2026/27 на выезде. Планируем вернуться на родную арену уже в октябре — на новый газон, который будет отвечать самым современным стандартам УПЛ», – говорится в сообщении.
7 стартовых туров нового сезона Украинской Премьер-лиги киевская Оболонь проведет на выезде. На старте чемпионата «пивовары» сыграют против Эпицентра, Буковины, Кудровки, Колоса, ФК Харьков, ЛНЗ и Черноморца.
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