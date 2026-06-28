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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 14:47 |
1726
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ выступил с заявлением перед стартом нового сезона

На Оболонь-Арене полностью реконструируют футбольное поле

28 июня 2026, 14:47 |
1726
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ выступил с заявлением перед стартом нового сезона
ФК Оболонь Киев
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ФК Оболонь выступил с официальным заявлением, объяснив фанатам, почему первые матчи нового сезона УПЛ «пивовары» будут играть на выезде. Заявление опубликовано на страницах клубных социальных сетей.

«На Оболони Арене продолжается самое масштабное обновление в истории клуба — впервые за более чем 20 лет полностью реконструируют футбольное поле.

Старый газон стал свидетелем многих знаковых побед и важных моментов в истории «пивоваров». Теперь пришло время нового этапа. Новое поле получит современные системы дренажа, автоматического полива и электроподогрева, а уже в начале августа начнется гидропосев.

Именно из-за реконструкции Оболонь стартует в сезоне 2026/27 на выезде. Планируем вернуться на родную арену уже в октябре — на новый газон, который будет отвечать самым современным стандартам УПЛ», – говорится в сообщении.

7 стартовых туров нового сезона Украинской Премьер-лиги киевская Оболонь проведет на выезде. На старте чемпионата «пивовары» сыграют против Эпицентра, Буковины, Кудровки, Колоса, ФК Харьков, ЛНЗ и Черноморца.

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Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь-Арена
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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