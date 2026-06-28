За язык не тянули. Челси требует у Реала безумные деньги за свою звезду
Громкие обещания мадридцев дорого им обойдутся
Лондонский «Челси» хочет получить от мадридского «Реала» не менее 150 миллионов евро за контракт 25-летнего полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса.
Как сообщил британский журналист Бен Джейкобс, главный тренер «бланкос» Жозе Моуринью очень нуждается в аргентинском полузащитнике в своей команде. Однако проблема заключается в том, что недавно президент «Реала» Флорентино Перес публично пообещал во время своего переизбрания, что летом приобретёт суперзвезду за 150 миллионов евро.
«Челси» ссылается на это заявление и говорит: мы знаем, что у вас есть 150 миллионов евро на расходы», – пояснил журналист.
Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес уже согласился на переход в «Реал» и пообещал руководству мадридского клуба содействовать этому трансферу.
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