За язык не тянули. Челси требует у Реала безумные деньги за свою звезду

Лондонский «Челси» хочет получить от мадридского «Реала» не менее 150 миллионов евро за контракт 25-летнего полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

Как сообщил британский журналист Бен Джейкобс, главный тренер «бланкос» Жозе Моуринью очень нуждается в аргентинском полузащитнике в своей команде. Однако проблема заключается в том, что недавно президент «Реала» Флорентино Перес публично пообещал во время своего переизбрания, что летом приобретёт суперзвезду за 150 миллионов евро.

«Челси» ссылается на это заявление и говорит: мы знаем, что у вас есть 150 миллионов евро на расходы», – пояснил журналист.

Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес уже согласился на переход в «Реал» и пообещал руководству мадридского клуба содействовать этому трансферу.