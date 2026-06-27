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  4. Моуриньо рассказал, как заставлял футболистов играть «на уколах»
Испания
27 июня 2026, 18:35 |
121
0

Моуриньо рассказал, как заставлял футболистов играть «на уколах»

Травмированный игрок не мог отказать «Особенному»

27 июня 2026, 18:35 |
121
0
Моуриньо рассказал, как заставлял футболистов играть «на уколах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо рассказал о своем отношении к футболистам, которые отказываются играть с травмами.

Португалец признался, что однажды исключил из состава игрока, отказавшегося выходить на поле под обезболивающими.

«Я был в отчаянии из-за травм, и мне нужен был один парень на игру. У него была небольшая трещина в среднем пальце ноги. Врач говорит: «Нет проблем, это просто боль, ты можешь играть». [Игрок]: «О, я не могу играть с болью». Тогда я снял обувь, снял носки, подставил ногу прямо к его лицу и сказал врачу: «Сделай мне укол». И врач сделал мне анестезию в палец ноги! Мой палец был в полном порядке, но врач ввел мне анестетик. И тогда я сказал ему: «Давай, ты тоже так можешь». А он ответил: «Нет, нет, ты сумасшедший». И он не сделал укол. Сколько матчей он сыграл со мной после этого? Ни одного», – сказал Моуриньо.

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Жозе Моуриньо травма
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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