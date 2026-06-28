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Чемпионат мира
28 июня 2026, 13:21 |
1284
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Экс-игрок сборной Украины: «Такие поединки не украшают футбол»

Александр Паляница подозревает, что на чемпионате мира был матч с фиксированным результатом

28 июня 2026, 13:21 |
1284
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Экс-игрок сборной Украины: «Такие поединки не украшают футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Паляница, эксклюзивно для Sport.ua, прокомментировал ход событий на проходящем в США, Мексике и Канаде групповом этапе ЧМ.

«После того, как турки и уругвайцы неожиданно оказались среди неудачников мирового форума, на финише группового раунда обошлось без сюрпризов. В частности, в очном противостоянии австрийцев и алжирцев обе сборные устраивала ничья и они ее общими усилиями добились.

Правда, в компенсированное время алжирцы сенсационно вышли вперед, но уже в ответной атаке интрига погасла, потому что австрийцы выровняли положение.

Я не хочу винить эти сборные в банальном договорняке, однако подозрения остаются. Такие поединки не украшают футбол. Как тут не вспомнить, что на ЧМ 1982 года в Испании те же австрийцы с немцами устроили комедию и, кстати, тогда в качестве третьего лишнего оказались именно алжирцы. Прошло уже много времени, а этот матч в Хихоне до сих пор ассоциируется с несправедливостью.

Что дальше? Среди поединков 1/16 финала у меня наибольший интерес вызывают два: Бразилия – Япония и Нидерланды – Марокко. Ибо на групповом этапе японцы и марокканцы были одними из лучших. Увидим, останутся ли они конкурентоспособными, когда начнется борьба на вылет».

Ранее экс-арбитр ФИФА прокомментировал последние судейские ошибки на ЧМ-2026.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта инсайд Александр Паляница сборная Алжира по футболу сборная Австрии по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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в группах из 4 команд такое будет всегда. здравый смысл правилами не запретишь
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Нічия влаштовувала обидві збірні. І не дивно, що так і зіграли
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