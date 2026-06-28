Экс-игрок сборной Украины: «Такие поединки не украшают футбол»
Александр Паляница подозревает, что на чемпионате мира был матч с фиксированным результатом
Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Паляница, эксклюзивно для Sport.ua, прокомментировал ход событий на проходящем в США, Мексике и Канаде групповом этапе ЧМ.
«После того, как турки и уругвайцы неожиданно оказались среди неудачников мирового форума, на финише группового раунда обошлось без сюрпризов. В частности, в очном противостоянии австрийцев и алжирцев обе сборные устраивала ничья и они ее общими усилиями добились.
Правда, в компенсированное время алжирцы сенсационно вышли вперед, но уже в ответной атаке интрига погасла, потому что австрийцы выровняли положение.
Я не хочу винить эти сборные в банальном договорняке, однако подозрения остаются. Такие поединки не украшают футбол. Как тут не вспомнить, что на ЧМ 1982 года в Испании те же австрийцы с немцами устроили комедию и, кстати, тогда в качестве третьего лишнего оказались именно алжирцы. Прошло уже много времени, а этот матч в Хихоне до сих пор ассоциируется с несправедливостью.
Что дальше? Среди поединков 1/16 финала у меня наибольший интерес вызывают два: Бразилия – Япония и Нидерланды – Марокко. Ибо на групповом этапе японцы и марокканцы были одними из лучших. Увидим, останутся ли они конкурентоспособными, когда начнется борьба на вылет».
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