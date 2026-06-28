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  4. Марта КОСТЮК: «Люди не хотят это слышать»
WTA
28 июня 2026, 15:44 |
336
0

Марта КОСТЮК: «Люди не хотят это слышать»

Украинская теннисистка прокомментировала хейт из-за высказываний о войне

28 июня 2026, 15:44 |
336
0
Марта КОСТЮК: «Люди не хотят это слышать»
Reuters
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) прокомментировала негативную реакцию в связи со своими высказываниями о войне, которую Российская Федерация развязала на территории Украины:

«Я думаю, что на данный момент это только укрепило мою целеустремленность, ведь меня поражает, сколько ботов постоянно атакуют мои страницы в соцсетях. Нет ничего лучше этого, потому что это означает, что я затрагиваю важные темы, о которых люди не хотят слышать. Раньше это меня разочаровывало, и было трудно это терпеть, хотя я и знала, что в основном это боты, а не настоящие люди. Но теперь это меня действительно вдохновляет, потому что я знаю, что это те вещи, о которых я должна говорить.

Надеюсь, что война не продлится на протяжении всей моей карьеры, и… я буду поднимать и другие вопросы. На данном этапе моей жизни война — одно из самых важных событий, с которыми я сталкиваюсь каждый день, поэтому я должна об этом говорить. Мы говорим об игроках, которые выступают без флага, но всё равно представляют свои страны. Всем известно, что это россияне и белорусы.

Я ни в коем случае не говорю, что эти игроки своими словами остановят войну или что они начали войну своими словами. Но суть в том, что ты отстаиваешь в своей жизни и каковы твои человеческие ценности?».

Ранее была показана платье, в которой Марта Костюк сыграет на Уимблдоне.

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Марта Костюк российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Reuters
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