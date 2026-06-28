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  4. Хосе Луис РОДРИГЕС: «Это уникальная возможность для каждого из нас»
Чемпионат мира
28 июня 2026, 14:21 |
223
0

Хосе Луис РОДРИГЕС: «Это уникальная возможность для каждого из нас»

Полузащитник сборной Панамы прокомментировал поражение от Англии

28 июня 2026, 14:21 |
223
0
Хосе Луис РОДРИГЕС: «Это уникальная возможность для каждого из нас»
ФИФА
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Полузащитник сборной Панамы Хосе Луис Родригес прокомментировал поражение от сборной Англии (0:2) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы знали, что у нас есть такой потенциал, и, на мой взгляд, продемонстрировали его на поле, несмотря на важность события и внимание СМИ. Возможно, нам не хватило гола, но мы боролись. Также считаю, что нам помогло то, что большинство из нас играет в ведущих лигах. Неделя за неделей мы соревнуемся на самом высоком уровне, на переполненных стадионах, и, на мой взгляд, это действительно помогло нам выполнить то, чего от нас требовал тренер: сохранять спокойствие в таких условиях. Мы знаем, что это самая большая арена мирового футбола, где мечтает сыграть каждый футболист, но в то же время мы получаем от этого удовольствие. Это уникальная возможность для каждого из нас продемонстрировать, на что мы способны, и воспользоваться своим шансом. Прежде всего мы хотели войти в историю. Поэтому, что бы ни случилось, мы выходили на каждый матч мотивированными и решительными добиться результата».

Англия выиграла группу L с 7 очками и вышла в плей-офф. Панама не набрала ни одного очка и покинула чемпионат мира.

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Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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