Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Нам придется сделать это, чтобы выиграть ЧМ»
Полузащитник сборной Англии прокомментировал победу над Панамы
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над национальной сборной Панамы (2:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:
«Думаю, даже мне тяжело уходить с поля в конце матча. Но это решение тренера – он старается сберечь наши силы. Что касается соперника в следующем раунде, для нас это не имеет особого значения. Чтобы выиграть чемпионат мира, нам придётся побеждать лучшие команды – каждую команду, которая заслуживает выхода в следующий раунд. Мы должны относиться к каждому сопернику одинаково. Мы с полным уважением относимся к любому, с кем нам предстоит сыграть. В то же время мы знаем: если хочешь выиграть чемпионат мира, придется столкнуться с сильными командами».
Англия выиграла группу L с 7 очками и вышла в плей-офф. Панама не набрала ни одного очка и покинула чемпионат мира.
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