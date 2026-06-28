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Чемпионат мира
28 июня 2026, 12:23 |
1888
4

Дональд ТРАМП: «Это единственный футболист, который лучше Пеле»

Политик в восторге от Месси

28 июня 2026, 12:23 |
1888
4 Comments
Дональд ТРАМП: «Это единственный футболист, который лучше Пеле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп высказался о футболистах, которые могли бы сравниться с бразильским нападающим Пеле.

По мнению американского лидера, единственным, кого можно считать лучшим, чем легендарный бразилец, является аргентинец Лионель Месси.

«Он – единственный игрок, о котором я могу сказать, что он лучше Пеле. Месси – это удовольствие для зрителей», – сказал Трамп.

На ЧМ-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде, Месси уже установил ряд рекордов. В частности, он побил рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых голов. В первых трёх матчах Месси забил шесть голов, доведя общее количество забитых мячей на чемпионатах мира до 19.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде. Матч состоится 4 июля.

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Лионель Месси Дональд Трамп ЧМ-2026 по футболу Пеле
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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Комментарии 4
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Трам еще тот комментатор. Наверняка, он говорил о себе. Поставив свое политическое имя, рядом с футбольным гением. Жаль что спорт уа, это: или плохо понимает, что продвигает это, или специально это делает, что тоже очень плохо. 
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+1
якщо замість двокрапки у заголовку поставити тіре, то буде біль схоже на заяву трампа
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+1
Він що багаторічний фанат футболу?На диво точна оцінка,саме як власна
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0
Ох, Доня... от навіщо ти так з кристинками, наніс важку невиліковну травму....
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-1
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