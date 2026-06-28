Дональд ТРАМП: «Это единственный футболист, который лучше Пеле»

Президент США Дональд Трамп высказался о футболистах, которые могли бы сравниться с бразильским нападающим Пеле.

По мнению американского лидера, единственным, кого можно считать лучшим, чем легендарный бразилец, является аргентинец Лионель Месси.

«Он – единственный игрок, о котором я могу сказать, что он лучше Пеле. Месси – это удовольствие для зрителей», – сказал Трамп.

На ЧМ-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде, Месси уже установил ряд рекордов. В частности, он побил рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых голов. В первых трёх матчах Месси забил шесть голов, доведя общее количество забитых мячей на чемпионатах мира до 19.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде. Матч состоится 4 июля.