Иордания стала 43-й сборной, в ворота которой забивал Месси в своей карьере

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026.

Сборная Иордании стала 43-й разной сборной, в ворота которой забивал аргентинский нападающий Лионель Месси .

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