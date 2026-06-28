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  4. Иордания стала 43-й сборной, в ворота которой забивал Месси в своей карьере
Чемпионат мира
28 июня 2026, 10:53 |
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Иордания стала 43-й сборной, в ворота которой забивал Месси в своей карьере

Вспомним все сборные, в матчах против которых аргентинец отмечался забитыми мячами

28 июня 2026, 10:53 |
141
0
Иордания стала 43-й сборной, в ворота которой забивал Месси в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Иордании стала 43-й разной сборной, в ворота которой забивал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026.

Голы Лионеля Месси за сборную Аргентины (123)

  • 11 – Боливия
  • 7 – Эквадор, Венесуэла
  • 6 – Уругвай
  • 5 – Парагвай, Бразилия, Чили, Эстония, Гватемала, Алжир
  • 4 – Мексика, Панама
  • 3 – Швейцария, Колумбия, Гаити, Нигерия, Хорватия, Франция, Кюрасао, Перу
  • 2 – Испания, Гонконг, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Австралия, Австрия.
  • 1 – Сербия и Черногория, Португалия, Албания, Германия, Словения, Босния и Герцеговина, Иран, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нидерланды, Канада, Ангола, Замбия, Исландия, Иордания

Голы Лионеля Месси за карьеру (917)

  • 672 – Барселона
  • 123 – сборная Аргентины
  • 90 – Интер Майами
  • 32 – ПСЖ
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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