Чемпионат мира28 июня 2026, 10:53 |
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Иордания стала 43-й сборной, в ворота которой забивал Месси в своей карьере
Вспомним все сборные, в матчах против которых аргентинец отмечался забитыми мячами
28 июня 2026, 10:53 |
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Сборная Иордании стала 43-й разной сборной, в ворота которой забивал аргентинский нападающий Лионель Месси.
Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026.
Голы Лионеля Месси за сборную Аргентины (123)
- 11 – Боливия
- 7 – Эквадор, Венесуэла
- 6 – Уругвай
- 5 – Парагвай, Бразилия, Чили, Эстония, Гватемала, Алжир
- 4 – Мексика, Панама
- 3 – Швейцария, Колумбия, Гаити, Нигерия, Хорватия, Франция, Кюрасао, Перу
- 2 – Испания, Гонконг, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Австралия, Австрия.
- 1 – Сербия и Черногория, Португалия, Албания, Германия, Словения, Босния и Герцеговина, Иран, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нидерланды, Канада, Ангола, Замбия, Исландия, Иордания
Голы Лионеля Месси за карьеру (917)
- 672 – Барселона
- 123 – сборная Аргентины
- 90 – Интер Майами
- 32 – ПСЖ
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