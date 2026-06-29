Игорь СУРКИС: «Был принят Основной Закон»
Президент клуба поздравил украинцев с Днём Конституции
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил украинцев с Днём Конституции.
«Искренне поздравляю вас с Днем Конституции Украины! 28 июня – особая дата в истории нашего государства. Именно в этот день был принят Основной Закон, закрепивший фундаментальные ценности независимой Украины, права и свободы ее граждан, демократические принципы и стремление к справедливому и свободному обществу.
Сегодня, когда наша страна переживает самые тяжелые испытания в своей новейшей истории, значение Конституции приобретает еще большую важность. Она напоминает нам о том, ради чего борются и отдают свои жизни наши защитники и защитницы, – за право жить в свободном, независимом и суверенном государстве.
От имени футбольного клуба «Динамо» (Киев) и от себя лично выражаю глубокую благодарность всем, кто ежедневно трудится ради будущего Украины, защищает её, поддерживает и развивает.
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, веры в собственные силы и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в наших домах царят мир, согласие и благополучие, а Украина как можно скорее обретет справедливый мир и продолжит свой путь развития и процветания», – отметил Суркис.
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