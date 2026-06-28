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Чемпионат мира
28 июня 2026, 08:23 |
1100
0

ФОТО. Не Месси. Назван лучший игрок матча Иордания – Аргентина

Джовани Ло Чельсо отметился красивым голом со штрафного

28 июня 2026, 08:23 |
1100
0
ФОТО. Не Месси. Назван лучший игрок матча Иордания – Аргентина
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо получил награду лучшего игрока матча в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 с Иорданией – 3:1.

Ло Чельсо вышел в стартовом составе «Альбиселесте» и провел на поле 60 минут, после чего был заменен на Тьяго Альмаду.

Джовани отметился красивым голом со штрафного на 19-й минуте игры, вывев Аргентину вперед в матче – 1:0.

Матч с Иорданией не имел турнирного значения для «Альбиселесте», поскольку они еще раньше гарантировали первое место в группе J. Однако благодаря победе команда Лионеля Скалони завершила групповой этап без потерь и в хорошем настроении будет готовиться к матчу с Кабо-Верде в 1/16 финала.

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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