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Чемпионат мира
28 июня 2026, 05:24 | Обновлено 28 июня 2026, 06:04
387
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ВИДЕО. Шедевр со штрафного. Как Аргентина вышла вперед в матче с Иорданией

Джовани Ло Чельсо вывел аргентинцев вперед в матче 3-го тура ЧМ-2026 на 19-й минуте

28 июня 2026, 05:24 | Обновлено 28 июня 2026, 06:04
387
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ВИДЕО. Шедевр со штрафного. Как Аргентина вышла вперед в матче с Иорданией
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ло Чельсо
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Сборная Аргентина вышла вперед в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 в группе J против Иордании.

На 19-й минуте шедевр со штрафного прямым ударом оформил Джованни Ло Чельсо, который поразил ворота соперников в девятку.

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Аргентина досрочно выиграла квартет J, а Иордании потеряла все шансы на плей-офф еще до этой игры.

Встреча Аргентина и Иордании проходит на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучал в 05:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Шедевр со штрафного. Как Аргентина вышла вперед в матче с Иорданией

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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