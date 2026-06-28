ВИДЕО. Шедевр со штрафного. Как Аргентина вышла вперед в матче с Иорданией
Джовани Ло Чельсо вывел аргентинцев вперед в матче 3-го тура ЧМ-2026 на 19-й минуте
Сборная Аргентина вышла вперед в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 в группе J против Иордании.
На 19-й минуте шедевр со штрафного прямым ударом оформил Джованни Ло Чельсо, который поразил ворота соперников в девятку.
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Аргентина досрочно выиграла квартет J, а Иордании потеряла все шансы на плей-офф еще до этой игры.
Встреча Аргентина и Иордании проходит на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучал в 05:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Шедевр со штрафного. Как Аргентина вышла вперед в матче с Иорданией
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