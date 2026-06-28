ВИДЕО. Как Забитцер вывел Австрию вперед, а Марез сравнял счет
Алжир и Австрия во второй раз в матче обменялись голами
28 июня в Канзас-Сити, США, проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Алжира и Австрии.
В первом тайме голами отметились Марко Арнаутович и Рафик Белгали – 1:1.
Во второй раз в матче Австрию вывел вперед Марсель Забитцер, который на 55-й минуте вошел в штрафную и точно пробил в угол ворот соперника. Ответ Алжира не заставил себя ждать – на 60-й минуте Марез замкнул прострел Ауара.
При счете 2:2 Австрия и Алжир выходят в плей-офф со второго и третьего места соответственно.
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