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Чемпионат мира
28 июня 2026, 06:39 |
51
0

ВИДЕО. Как Забитцер вывел Австрию вперед, а Марез сравнял счет

Алжир и Австрия во второй раз в матче обменялись голами

28 июня 2026, 06:39 |
51
0
ВИДЕО. Как Забитцер вывел Австрию вперед, а Марез сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июня в Канзас-Сити, США, проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Алжира и Австрии.

В первом тайме голами отметились Марко Арнаутович и Рафик Белгали – 1:1.

Во второй раз в матче Австрию вывел вперед Марсель Забитцер, который на 55-й минуте вошел в штрафную и точно пробил в угол ворот соперника. Ответ Алжира не заставил себя ждать – на 60-й минуте Марез замкнул прострел Ауара.

При счете 2:2 Австрия и Алжир выходят в плей-офф со второго и третьего места соответственно.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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