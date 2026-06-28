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  4. Кополовец выбрал фаворита ЧМ-2026: «Чего бы не ликвидировать этот пробел?»
Чемпионат мира
28 июня 2026, 06:37 |
188
0

Кополовец выбрал фаворита ЧМ-2026: «Чего бы не ликвидировать этот пробел?»

Михаил хочет, чтобы Карло Анчелотти завоевал заветный трофей

28 июня 2026, 06:37 |
188
0
Кополовец выбрал фаворита ЧМ-2026: «Чего бы не ликвидировать этот пробел?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бразилии
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Легендарный полузащитник львовских Карпат Михаил Кополовец рассказал, кого считает фаворитом нынешнего Мундиаля. Михаил является поклонником итальянского специалиста Карло Анчелотти.

«Есть ли сборная, которой симпатизирую? Да, Бразилия, точнее будет сказать, что я давний поклонник тренерского таланта Карло Анчелотти, возглавляющего латиноамериканского гранда.

В его активе есть самые престижные регалии, полученные на клубном уровне. А вот во главе сборных итальянцев еще не становился чемпионом мира. Так почему бы в июле не ликвидировать этот пробел?– сказал Михаил.

Национальная сборная Бразилии квалифицировалась в плей-офф Мундиаля с первой строчки. Подопечные Карло Анчелотти выиграли свою группу, набрав 7 турнирных баллов после 3 сыгранных матчей.

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Михаил Кополовец ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу Карло Анчелотти
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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