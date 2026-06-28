Кополовец выбрал фаворита ЧМ-2026: «Чего бы не ликвидировать этот пробел?»

Легендарный полузащитник львовских Карпат Михаил Кополовец рассказал, кого считает фаворитом нынешнего Мундиаля. Михаил является поклонником итальянского специалиста Карло Анчелотти.

«Есть ли сборная, которой симпатизирую? Да, Бразилия, точнее будет сказать, что я давний поклонник тренерского таланта Карло Анчелотти, возглавляющего латиноамериканского гранда.

В его активе есть самые престижные регалии, полученные на клубном уровне. А вот во главе сборных итальянцев еще не становился чемпионом мира. Так почему бы в июле не ликвидировать этот пробел?– сказал Михаил.

Национальная сборная Бразилии квалифицировалась в плей-офф Мундиаля с первой строчки. Подопечные Карло Анчелотти выиграли свою группу, набрав 7 турнирных баллов после 3 сыгранных матчей.