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Чемпионат мира
28 июня 2026, 05:51 | Обновлено 28 июня 2026, 06:09
198
0

ВИДЕО. Аргентина выиграла тайм у Иордании 2:0. Лаутаро реализовал пенальти

Форвард аргентинской команды забил с 11-метровой точки на 31-й минуте матча 3-го тура ЧМ

28 июня 2026, 05:51 | Обновлено 28 июня 2026, 06:09
198
0
ВИДЕО. Аргентина выиграла тайм у Иордании 2:0. Лаутаро реализовал пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины выграла первый тайм у Иордании в матче 3-го тура группы J чемпионата мира 2026 со счетом 2:0.

Второй мяч для аргентинцев на 31-й минуте забил Лаутаро Мартинес, который реализовал пенальти.

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Первым в этом поединке отличился Джовани Ло Чельсо, который поразил ворота прямым ударом со шгтрафного удара.

Втсреча Иордании и Аргентины стартовала 28 июня в 05:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

❗️ ВИДЕО. Аргентина выиграла тайм у Иордании 2:0. Лаутаро реализовал пенальти

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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