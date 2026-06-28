Сборная Аргентины выграла первый тайм у Иордании в матче 3-го тура группы J чемпионата мира 2026 со счетом 2:0.

Второй мяч для аргентинцев на 31-й минуте забил Лаутаро Мартинес, который реализовал пенальти.

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Первым в этом поединке отличился Джовани Ло Чельсо, который поразил ворота прямым ударом со шгтрафного удара.

Втсреча Иордании и Аргентины стартовала 28 июня в 05:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

❗️ ВИДЕО. Аргентина выиграла тайм у Иордании 2:0. Лаутаро реализовал пенальти