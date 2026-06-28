ДР Конго стала 11-й африканской сборной, вышедшей из группы на ЧМ

Сборная ДР Конго стала 11-й африканской сборной в истории чемпионатов мира, которая вышла из группы в плей-офф турнира.

Это произошло после победы конголезцев над сборной Узбекистана со счётом 3:1 в матче третьего тура ЧМ-2026.

По этому поводу вспомним все африканские сборные, которые выходили из группы на чемпионатах мира.

Африканские сборные, которые выходили из группы на чемпионатах мира: