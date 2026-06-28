Чемпионат мира28 июня 2026, 04:57 | Обновлено 28 июня 2026, 04:58
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ДР Конго стала 11-й африканской сборной, вышедшей из группы на ЧМ
Вспомним все сборные из Африки, выходившие в плэй-офф на мировых первенствах
28 июня 2026, 04:57 | Обновлено 28 июня 2026, 04:58
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Сборная ДР Конго стала 11-й африканской сборной в истории чемпионатов мира, которая вышла из группы в плей-офф турнира.
Это произошло после победы конголезцев над сборной Узбекистана со счётом 3:1 в матче третьего тура ЧМ-2026.
По этому поводу вспомним все африканские сборные, которые выходили из группы на чемпионатах мира.
Африканские сборные, которые выходили из группы на чемпионатах мира:
- 3 – Нигерия
- 3 – Марокко
- 3 – Сенегал
- 3 – Гана
- 1 – Камерун
- 1 – Алжир
- 1 – ЮАР
- 1 – Кот-д'Ивуар
- 1 – Кабо-Верде
- 1 – Египет
- 1 – ДР Конго
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