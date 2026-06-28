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Чемпионат мира
28 июня 2026, 04:57 | Обновлено 28 июня 2026, 04:58
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0

ДР Конго стала 11-й африканской сборной, вышедшей из группы на ЧМ

Вспомним все сборные из Африки, выходившие в плэй-офф на мировых первенствах

28 июня 2026, 04:57 | Обновлено 28 июня 2026, 04:58
90
0
ДР Конго стала 11-й африканской сборной, вышедшей из группы на ЧМ
ФИФА
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Сборная ДР Конго стала 11-й африканской сборной в истории чемпионатов мира, которая вышла из группы в плей-офф турнира.

Это произошло после победы конголезцев над сборной Узбекистана со счётом 3:1 в матче третьего тура ЧМ-2026.

По этому поводу вспомним все африканские сборные, которые выходили из группы на чемпионатах мира.

Африканские сборные, которые выходили из группы на чемпионатах мира:

  • 3 – Нигерия
  • 3 – Марокко
  • 3 – Сенегал
  • 3 – Гана
  • 1 – Камерун
  • 1 – Алжир
  • 1 – ЮАР
  • 1 – Кот-д'Ивуар
  • 1 – Кабо-Верде
  • 1 – Египет
  • 1 – ДР Конго
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ЧМ-2026 по футболу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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