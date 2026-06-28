Сборные ДР Конго и Узбекистана встретились в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал в воскресенье, 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.

Местом проведения игры стал стадион «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 02:30 по киевскому времени.

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На 78-й минуте африканская сборная вышла вперед благодаря результативному удару форварда Фистона Майеле, который успешно сыграл во вратарской соперника.

ДР Конго сумела выйти вперед, забив трижды во втором тайме. На 68-й минуте нападающий английского «Ньюкасла» Висса реализовал пенальти, который позволил сравнять счет.

В компенсированное время Висса оформил дубль и поставил точку в этом противостоянии – африканская команда завоевала путевку в 1/16 финала чемпионата мира!

ВИДЕО. Сборная ДР Конго перевернула игру с Узбекистаном и сделала счет 3:1