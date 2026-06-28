Марез vs Арнаутович. Названы стартовые составы на матч ЧМ Алжир – Австрия

В воскресенье, 28 июня, в 5:00 начнется матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Алжира и Австрии.

Игра пройдет в Канзас-Сити, США, на стадионе «Эрроухед Стэдиум».

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Главным арбитром встречи будет Илгиз Танташев из Узбекистана.

Перед заключительным туром группового этапа Австрия и Алжир имеют по три очка после побед над Иорданией и поражений от Аргентины, из-за чего гарантированно разделят между собой второе и третье места. На данный момент выше в таблице находятся австрийцы, поскольку имеют лучшую разницу мячей (0 против -2).

В случае ничьей обе команды выйдут в плей-офф, если же кто-то победит, то третья команда группы будет рисковать не попасть в 1/16 финала.

Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:

Алжир: Бенбут – Бельгали, Манди, Бенсабаини, Хаджам, Ауар, Бенталеб, Маза, Марез, Гуири, Шаиби.

Австрия: А. Шлагер – Пош, Лингарт, Алаба, Мвене, Зайвальд, К. Шлагер, Шмид, Лаймер, Забитцер, Арнаутович.