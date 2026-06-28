Деррик Лукассен забил 200-й гол на ЧМ-2026

Игрок сборной Ганы Деррик Лукассен стал автором 200-го гола на чемпионате мира 2026 года.

Это произошло в матче третьего тура против сборной Хорватии, который завершился победой команды Далича со счетом 2:1

ЧМ-2026 стал первым в истории, на котором было забито более 200 голов.

Вспомним количество забитых мячей на каждом чемпионате мира.

Количество забитых мячей на каждом чемпионате мира

1930 – 70

1934 – 70

1938 – 84

1950 – 88

1954 – 140

1958 – 126

1962 – 89

1966 – 89

1970 – 95

1974 – 97

1978 – 102

1982 – 146

1986 – 132

1990 – 115

1994 – 141

1998 – 171

2002 – 161

2006 – 147

2010 – 145

2014 – 171

2018 – 169

2022 – 172

2026 – 200