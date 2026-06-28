Деррик Лукассен забил 200-й гол на ЧМ-2026
Давайте вспомним количество забитых голов на каждом чемпионате мира
Игрок сборной Ганы Деррик Лукассен стал автором 200-го гола на чемпионате мира 2026 года.
Это произошло в матче третьего тура против сборной Хорватии, который завершился победой команды Далича со счетом 2:1
ЧМ-2026 стал первым в истории, на котором было забито более 200 голов.
Вспомним количество забитых мячей на каждом чемпионате мира.
Количество забитых мячей на каждом чемпионате мира
- 1930 – 70
- 1934 – 70
- 1938 – 84
- 1950 – 88
- 1954 – 140
- 1958 – 126
- 1962 – 89
- 1966 – 89
- 1970 – 95
- 1974 – 97
- 1978 – 102
- 1982 – 146
- 1986 – 132
- 1990 – 115
- 1994 – 141
- 1998 – 171
- 2002 – 161
- 2006 – 147
- 2010 – 145
- 2014 – 171
- 2018 – 169
- 2022 – 172
- 2026 – 200
LLEGÓ EL GOL 2️⃣0️⃣0️⃣ DEL MUNDIAL 2026— DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) June 27, 2026
👤 El autor el ghanes Luckassen. Es la PRIMERA VEZ en TODA la historia que una edición de la Copa del Mundo alcanza los DOSCIENTOS goles pic.twitter.com/13YJ4tInON
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