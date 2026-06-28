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Чемпионат мира
28 июня 2026, 02:42 | Обновлено 28 июня 2026, 02:47
67
0

Деррик Лукассен забил 200-й гол на ЧМ-2026

Давайте вспомним количество забитых голов на каждом чемпионате мира

28 июня 2026, 02:42 | Обновлено 28 июня 2026, 02:47
67
0
Деррик Лукассен забил 200-й гол на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Деррик Лукассен
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Игрок сборной Ганы Деррик Лукассен стал автором 200-го гола на чемпионате мира 2026 года.

Это произошло в матче третьего тура против сборной Хорватии, который завершился победой команды Далича со счетом 2:1

ЧМ-2026 стал первым в истории, на котором было забито более 200 голов.

Вспомним количество забитых мячей на каждом чемпионате мира.

Количество забитых мячей на каждом чемпионате мира

  • 1930 – 70
  • 1934 – 70
  • 1938 – 84
  • 1950 – 88
  • 1954 – 140
  • 1958 – 126
  • 1962 – 89
  • 1966 – 89
  • 1970 – 95
  • 1974 – 97
  • 1978 – 102
  • 1982 – 146
  • 1986 – 132
  • 1990 – 115
  • 1994 – 141
  • 1998 – 171
  • 2002 – 161
  • 2006 – 147
  • 2010 – 145
  • 2014 – 171
  • 2018 – 169
  • 2022 – 172
  • 2026 – 200
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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