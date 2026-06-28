Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Двое фанатов получат $50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026
Другие новости
28 июня 2026, 02:27 | Обновлено 28 июня 2026, 02:29
241
0

ФОТО. Двое фанатов получат $50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026

Остин Франклин и Кевин Акото смотрят 104 игры турнира в стеклянном боксе на Таймс-сквер

28 июня 2026, 02:27 | Обновлено 28 июня 2026, 02:29
241
0
ФОТО. Двое фанатов получат $50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026
The Times. Остин Франклин и Кевин Акото
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Необычная история происходит во время чемпионата мира-2026 в США.

Остин Франклин и Кевин Акото получили работу мечты для футбольного фаната – они должны посмотреть все 104 матча турнира за 39 дней.

По информации The Sunday Times, телевизионная сеть Fox One выбрала их среди тысяч кандидатов и назначила «главными зрителями чемпионата мира». Каждый из них получит по 50 тысяч долларов.

Их рабочим местом стал стеклянный бокс в центре Таймс-сквер в Нью-Йорке. Внутри расположены диван, кресла и два 85-дюймовых телевизора, на которых транслируются матчи ЧМ-2026.

Кроме просмотра футбола, Франклин и Акото должны создавать контент для соцсетей, общаться с фанатами, реагировать на матчи и показывать атмосферу вокруг турнира.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Впрочем, сами парни признаются, что эта работа не такая простая, как может показаться. В дни, когда одновременно проходят несколько матчей, им приходится следить сразу за двумя экранами, а постоянное внимание прохожих создает дополнительное давление.

По словам Акото, иногда они чувствуют себя почти как животные в зоопарке, ведь за ними через стекло постоянно наблюдают десятки или даже сотни людей.

Несмотря на это, Таймс-сквер превратился в одну из главных фан-зон чемпионата мира. Возле бокса регулярно собираются болельщики разных сборных, а видео с их реакциями быстро набирают популярность в соцсетях.

По теме:
Кейн догнал Герда Мюллера по количеству голов на ЧМ/ЧЕ среди европейцев
Месси превратил Аргентину в глобальный бренд уровня Формулы-1 и NBA
ФОТО. Американка опозорилась в эфире перед матчем ЧМ-2026
фото чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Times
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Бокс | 27 июня 2026, 08:02 1
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов

Рико требует реванша

WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
Бокс | 27 июня 2026, 08:32 0
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование

Сулейман – о решении Усика освободить пояса

«Шансов нет, до свидания!» В Румынии сделали заявление о матче Динамо
Футбол | 27.06.2026, 20:27
«Шансов нет, до свидания!» В Румынии сделали заявление о матче Динамо
«Шансов нет, до свидания!» В Румынии сделали заявление о матче Динамо
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 27.06.2026, 06:32
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
ФОТО. Не Кейн. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Панама – Англия
Футбол | 28.06.2026, 03:35
ФОТО. Не Кейн. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Панама – Англия
ФОТО. Не Кейн. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Панама – Англия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
27.06.2026, 19:47 10
Бокс
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
26.06.2026, 21:21
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
27.06.2026, 08:00 5
Футбол
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
27.06.2026, 10:00 9
Футбол
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
27.06.2026, 08:41 5
Бокс
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
26.06.2026, 08:28 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
26.06.2026, 19:16 71
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем