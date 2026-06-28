ФОТО. Двое фанатов получат $50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026

Необычная история происходит во время чемпионата мира-2026 в США.

Остин Франклин и Кевин Акото получили работу мечты для футбольного фаната – они должны посмотреть все 104 матча турнира за 39 дней.

По информации The Sunday Times, телевизионная сеть Fox One выбрала их среди тысяч кандидатов и назначила «главными зрителями чемпионата мира». Каждый из них получит по 50 тысяч долларов.

Их рабочим местом стал стеклянный бокс в центре Таймс-сквер в Нью-Йорке. Внутри расположены диван, кресла и два 85-дюймовых телевизора, на которых транслируются матчи ЧМ-2026.

Кроме просмотра футбола, Франклин и Акото должны создавать контент для соцсетей, общаться с фанатами, реагировать на матчи и показывать атмосферу вокруг турнира.

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Впрочем, сами парни признаются, что эта работа не такая простая, как может показаться. В дни, когда одновременно проходят несколько матчей, им приходится следить сразу за двумя экранами, а постоянное внимание прохожих создает дополнительное давление.

По словам Акото, иногда они чувствуют себя почти как животные в зоопарке, ведь за ними через стекло постоянно наблюдают десятки или даже сотни людей.

Несмотря на это, Таймс-сквер превратился в одну из главных фан-зон чемпионата мира. Возле бокса регулярно собираются болельщики разных сборных, а видео с их реакциями быстро набирают популярность в соцсетях.