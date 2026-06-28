Роналду догонит Матеуса по количеству сыгранных матчей на ЧМ

Криштиану Роналду в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Колумбии сыграет свой 25-й матч на чемпионатах мира.

Это позволит португальцу догнать немца Лотара Матеуса, который в своё время также сыграл 25 матчей на чемпионатах мира.

В истории чемпионатов мира только один игрок сыграл больше матчей – Лионель Месси (28).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира