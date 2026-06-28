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Чемпионат мира
28 июня 2026, 02:18 | Обновлено 28 июня 2026, 02:19
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0

Роналду догонит Матеуса по количеству сыгранных матчей на ЧМ

Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей на мировых первенствах

28 июня 2026, 02:18 | Обновлено 28 июня 2026, 02:19
51
0
Роналду догонит Матеуса по количеству сыгранных матчей на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Колумбии сыграет свой 25-й матч на чемпионатах мира.

Это позволит португальцу догнать немца Лотара Матеуса, который в своё время также сыграл 25 матчей на чемпионатах мира.

В истории чемпионатов мира только один игрок сыграл больше матчей – Лионель Месси (28).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

  • 28 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 25 – Лотар Матеус (Германия)
  • 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 24 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 23 – Паоло Мальдини (Италия)
  • 22 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 22 – Лука Модрич (Хорватия)
  • 21 – Уве Зеелер (ФРГ)
  • 21 – Диего Марадона (Аргентина)
  • 21 – Владислав Жмуда (Польша)
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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