Чемпионат мира28 июня 2026, 02:18 | Обновлено 28 июня 2026, 02:19
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Роналду догонит Матеуса по количеству сыгранных матчей на ЧМ
Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей на мировых первенствах
28 июня 2026, 02:18 | Обновлено 28 июня 2026, 02:19
51
0
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Криштиану Роналду в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Колумбии сыграет свой 25-й матч на чемпионатах мира.
Это позволит португальцу догнать немца Лотара Матеуса, который в своё время также сыграл 25 матчей на чемпионатах мира.
В истории чемпионатов мира только один игрок сыграл больше матчей – Лионель Месси (28).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира
- 28 – Лионель Месси (Аргентина)
- 25 – Лотар Матеус (Германия)
- 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 24 – Мирослав Клозе (Германия)
- 23 – Паоло Мальдини (Италия)
- 22 – Мануэль Нойер (Германия)
- 22 – Лука Модрич (Хорватия)
- 21 – Уве Зеелер (ФРГ)
- 21 – Диего Марадона (Аргентина)
- 21 – Владислав Жмуда (Польша)
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