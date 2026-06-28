Стали известны планы Сандерленда на Джаку на фоне слухов о Челси
«Черные коты» намерены сохранить швейцарского футболиста
«Сандерленд» не намерен прощаться с швейцарским полузащитником Гранитом Джакой. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, в подписании 33-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси». Переговоры между сторонами пока не начались, но «черные коты» отпускать одного из своих лидеров не собираются.
В прошедшем сезоне на счету Гранита Джаки 36 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 6 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Палестра подписал контракт с «Челси».
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