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Англия
28 июня 2026, 01:30 | Обновлено 28 июня 2026, 01:31
97
0

Стали известны планы Сандерленда на Джаку на фоне слухов о Челси

«Черные коты» намерены сохранить швейцарского футболиста

28 июня 2026, 01:30 | Обновлено 28 июня 2026, 01:31
97
0
Стали известны планы Сандерленда на Джаку на фоне слухов о Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака
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«Сандерленд» не намерен прощаться с швейцарским полузащитником Гранитом Джакой. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в подписании 33-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси». Переговоры между сторонами пока не начались, но «черные коты» отпускать одного из своих лидеров не собираются.

В прошедшем сезоне на счету Гранита Джаки 36 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Палестра подписал контракт с «Челси».

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Даниил Кирияка Источник: Sky Sports
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