Стали известны планы Сандерленда на Джаку на фоне слухов о Челси

«Сандерленд» не намерен прощаться с швейцарским полузащитником Гранитом Джакой. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в подписании 33-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси». Переговоры между сторонами пока не начались, но «черные коты» отпускать одного из своих лидеров не собираются.

В прошедшем сезоне на счету Гранита Джаки 36 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Палестра подписал контракт с «Челси».