В ночь на 28 июня сборные Колумбии и Португалии проведут матч третьего тура группы K чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Хард Рок в Майами Гарденс. Встреча начнется в 02:30 по Киеву.

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Вместе с Колумбией и Португалей в квартете K на мундиале играют команды ДР Конго и Узбекистана.

Наставник Колумбии – Нестор Лоренцо. Сборную Португалии тренирует Роберто Мартинес.

Календарь и результаты матчей в группе L ЧМ-2026:

17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго – 1:1

18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия – 1:3

– 1:3 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан – 5:0

– Узбекистан – 5:0 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго – 1:0

– ДР Конго – 1:0 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия

28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан

Колумбия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.