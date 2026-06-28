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Чемпионат мира
Колумбия
28.06.2026 02:30 - : -
Португалия
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Чемпионат мира
28 июня 2026, 02:30 |
1508
0

Колумбия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы K ЧМ-2026 28 июня в 02:30

28 июня 2026, 02:30 |
1508
0
Колумбия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В ночь на 28 июня сборные Колумбии и Португалии проведут матч третьего тура группы K чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Хард Рок в Майами Гарденс. Встреча начнется в 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Колумбией и Португалей в квартете K на мундиале играют команды ДР Конго и Узбекистана.

Наставник Колумбии – Нестор Лоренцо. Сборную Португалии тренирует Роберто Мартинес.

Календарь и результаты матчей в группе L ЧМ-2026:

  • 17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго – 1:1
  • 18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия – 1:3
  • 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан – 5:0
  • 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго – 1:0
  • 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия
  • 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан

Колумбия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Колумбия – Португалия
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Трансляция матча В эфире

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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