Колумбия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы K ЧМ-2026 28 июня в 02:30
В ночь на 28 июня сборные Колумбии и Португалии проведут матч третьего тура группы K чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на Хард Рок в Майами Гарденс. Встреча начнется в 02:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Колумбией и Португалей в квартете K на мундиале играют команды ДР Конго и Узбекистана.
Наставник Колумбии – Нестор Лоренцо. Сборную Португалии тренирует Роберто Мартинес.
Календарь и результаты матчей в группе L ЧМ-2026:
- 17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго – 1:1
- 18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия – 1:3
- 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан – 5:0
- 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго – 1:0
- 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия
- 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан
Колумбия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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