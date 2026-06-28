ФОТО. Герой ЧМ-2026 ищет работу после выхода в плей-офф

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья сообщил, что сейчас находится без клуба.

40-летний вратарь стал одним из героев своей национальной команды на чемпионате мира. Кабо-Верде сенсационно занял второе место в группе H и вышел в плей-офф турнира.

Последние два сезона Возинья провел в португальском клубе «Шавеш», но его контракт завершился.

«Я завершил контракт со своим предыдущим клубом, «Шавеш», и сейчас у меня еще ничего нет. Я открыт ко всему. Посмотрим, что появится», – сказал вратарь в комментарии бразильскому журналисту Даниэлю Брауне.

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На ЧМ-2026 Возинья стал ключевым игроком Кабо-Верде. В стартовом матче против Испании он оформил сухой матч, а действующие чемпионы Европы не смогли забить команде-дебютанту.

Позже вратарь снова сыграл на ноль в матче против Саудовской Аравии. Именно ничья 0:0 позволила Кабо-Верде выйти в 1/16 финала после поражения Уругвая от Испании.

Кабо-Верде стало самой маленькой страной в истории, которая вышла в плей-офф чемпионата мира. Население государства составляет около 500 тысяч человек.

В следующем раунде команда сыграет против Аргентины.