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Украина. Первая лига
27 июня 2026, 20:56 |
733
0

Александрия объявила о переходе двух полузащитников

Роман Толочко и Роман Кузьмин – новички ФК «Александрия»

27 июня 2026, 20:56 |
733
0
Александрия объявила о переходе двух полузащитников
ФК Агробизнес. Роман Толочко
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Полузащитники Роман Толочко и Роман Кузьмин официально стали игроками ФК «Александрия». Соглашение между клубом и футболистами заключено до 31 мая 2027 года с опцией продления на один год.

Роман Толочко родился 25 октября 1998 года, воспитанник львовских «Карпат». В профессиональной карьере выступал за «Металлист-1925», ЛНЗ и «Агробизнес».

Роман Кузьмин родился 19 июня 1996 года, воспитанник футбола Ивано-Франковской области. Защищал цвета «Говерлы», «Прикарпатья», а также «Агробизнеса».

«Александрия» выбыла в Первую лигу, проиграв по сумме переходных матчей «Левому Берегу».

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Роман Толочко Роман Кузьмин Александрия трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
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