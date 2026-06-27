Александрия объявила о переходе двух полузащитников

Полузащитники Роман Толочко и Роман Кузьмин официально стали игроками ФК «Александрия». Соглашение между клубом и футболистами заключено до 31 мая 2027 года с опцией продления на один год.

Роман Толочко родился 25 октября 1998 года, воспитанник львовских «Карпат». В профессиональной карьере выступал за «Металлист-1925», ЛНЗ и «Агробизнес».

Роман Кузьмин родился 19 июня 1996 года, воспитанник футбола Ивано-Франковской области. Защищал цвета «Говерлы», «Прикарпатья», а также «Агробизнеса».

«Александрия» выбыла в Первую лигу, проиграв по сумме переходных матчей «Левому Берегу».