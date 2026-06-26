Александрия уже договорилась с 10 новичками. Известны их имена
В «Александрии» собралась уже почти целая команда из новичков
«Александрия» 25 июня начала подготовку к новому сезону.
Как стало известно Sport.ua, главный тренер перволиговой «Александрии» Владимир Шаран достиг договоренности уже с 10 новичками о подписании контрактов.
По имеющейся информации речь идет о Максиме Третьякове («Оболонь»), Владимире Адамюке («Карпаты»), Андрее Сторчоусе, Александре Козаке (оба – «Кудровка»), Назаре Гаврилюке («Пробой»), Романе Толочко, Романе Кузьмине из «Агробизанеса», Юрии Копыне, Денисе Слюсаре, Остапе Притуле (все – «Рух»).
Также на просмотре находится квартет потенциальных новобранцев, и кто из них останется в «Александрии» станет известно в середине июля.
В расположении «горожан» также были замечены и два легионера: венесуэлец Б. Кастильо и бразилец Жонатан.
Первый спарринг подопечные Владимира Шарана проведут 1 июля с «Полтавой».
Ранее Владимир Шаран рассказал о планах «Александрии».
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