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  4. Александрия уже договорилась с 10 новичками. Известны их имена
Украина. Первая лига
26 июня 2026, 11:32 | Обновлено 26 июня 2026, 11:45
591
0

Александрия уже договорилась с 10 новичками. Известны их имена

В «Александрии» собралась уже почти целая команда из новичков

26 июня 2026, 11:32 | Обновлено 26 июня 2026, 11:45
591
0
Александрия уже договорилась с 10 новичками. Известны их имена
ФК Александрия. Владимир Шаран
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«Александрия» 25 июня начала подготовку к новому сезону.

Как стало известно Sport.ua, главный тренер перволиговой «Александрии» Владимир Шаран достиг договоренности уже с 10 новичками о подписании контрактов.

По имеющейся информации речь идет о Максиме Третьякове («Оболонь»), Владимире Адамюке («Карпаты»), Андрее Сторчоусе, Александре Козаке (оба – «Кудровка»), Назаре Гаврилюке («Пробой»), Романе Толочко, Романе Кузьмине из «Агробизанеса», Юрии Копыне, Денисе Слюсаре, Остапе Притуле (все – «Рух»).

Также на просмотре находится квартет потенциальных новобранцев, и кто из них останется в «Александрии» станет известно в середине июля.

В расположении «горожан» также были замечены и два легионера: венесуэлец Б. Кастильо и бразилец Жонатан.

Первый спарринг подопечные Владимира Шарана проведут 1 июля с «Полтавой».

Ранее Владимир Шаран рассказал о планах «Александрии».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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