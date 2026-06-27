СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня

В субботу, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

00:00 Панама – Англия

17.00 – 8.50 – 1.14

00:00 Хорватия – Гана

1.91 – 3.00 – 5.00

02:30 Колумбия – Португалия

3.60 – 3.80 – 1.95

05:00 Иордания – Аргентина

19.00 – 9.00 – 1.13

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