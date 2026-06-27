Другие новости27 июня 2026, 19:27 |
63
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
27 июня 2026, 19:27 |
63
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
В субботу, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
00:00 Панама – Англия
00:00 Хорватия – Гана
02:30 Колумбия – Португалия
05:00 Иордания – Аргентина
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 июня 2026, 08:32 0
Сулейман – о решении Усика освободить пояса
Бокс | 26 июня 2026, 19:16 71
Боксер освободил все чемпионские титулы
Футбол | 27.06.2026, 14:53
Бокс | 27.06.2026, 08:41
Футбол | 27.06.2026, 18:35
Комментарии 0
Популярные новости
26.06.2026, 06:32 37
26.06.2026, 08:06 30
26.06.2026, 21:21
26.06.2026, 08:56 10
26.06.2026, 19:42 10
26.06.2026, 23:47
26.06.2026, 07:25 7
27.06.2026, 07:32 8