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27 июня 2026, 19:27 |
63
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

27 июня 2026, 19:27 |
63
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
Getty Images/Global Images Ukraine
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В субботу, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

00:00 Панама – Англия

Ggbet 17.00 – 8.50 – 1.14

00:00 Хорватия – Гана

Ggbet 1.91 – 3.00 – 5.00

02:30 Колумбия – Португалия

Ggbet 3.60 – 3.80 – 1.95

05:00 Иордания – Аргентина

Ggbet 19.00 – 9.00 – 1.13

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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