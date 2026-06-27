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Испания
27 июня 2026, 19:22 | Обновлено 27 июня 2026, 19:23
1603
5

Источник: известный клуб сделал официальное предложение по Ванату

Украинского форварда хотят видеть в Турции

27 июня 2026, 19:22 | Обновлено 27 июня 2026, 19:23
1603
5 Comments
Источник: известный клуб сделал официальное предложение по Ванату
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Украинский форвард испанской «Жироны» Владислав Ванат может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре», сообщает 61saat.

По информации источника, клуб из Трабзона уже сделал официальное предложение по 24-летнему нападающему и сейчас ведет переговоры с «бело-красными» по трансферу игрока.

В прошлом сезоне Ванат сыграл в составе «Жироны» 29 матчей, забил десять голов и сделал две результативные передачи. Контракт Владислава с испанским клубом рассчитан до 2030 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Ранее журналист Marca сравнил звездного нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса с Ванатом.

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трансферы Трабзонспор Жирона Сегунда чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Владислав Ванат
Антон Романенко Источник: 61saat.com
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Якась тупа турецька пластинка застрягла у когось
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+1
олійченко, це ти?
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+1
Опять 25
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+1
Трабзонспорт похоже на откатах сидит у спрот.ua
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0
Спорт юа, ви вже дописалися до того, що інші спортивні ресурси з вас відверто ржуть..
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-1
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