Источник: известный клуб сделал официальное предложение по Ванату

Украинский форвард испанской «Жироны» Владислав Ванат может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре», сообщает 61saat.

По информации источника, клуб из Трабзона уже сделал официальное предложение по 24-летнему нападающему и сейчас ведет переговоры с «бело-красными» по трансферу игрока.

В прошлом сезоне Ванат сыграл в составе «Жироны» 29 матчей, забил десять голов и сделал две результативные передачи. Контракт Владислава с испанским клубом рассчитан до 2030 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Ранее журналист Marca сравнил звездного нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса с Ванатом.