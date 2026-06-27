У известного испанского тренера обнаружили страшную болезнь

У почетного президента футбольного клуба «Севилья» Хоакина Капарроса диагностирован рак толстой кишки. 70-летний функционер уже проходит лечение.

Воспитанник «Реала» начал тренировать уже в 26 лет и возглавлял «Вильярреал», «Севилью», «Депортиво», «Атлетик», «Мальорку», «Леванте», «Осасуну» и сборную Армении.

Под его руководством «Севилья» выигрывала Сегунду, а «Атлетик» выходил в финал Кубка Испании. Также Капарроса дважды признавали лучшим тренером года в Армении.