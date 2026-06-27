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Испания
27 июня 2026, 20:06 |
341
0

У известного испанского тренера обнаружили страшную болезнь

У Хоакина Капарроса рак

27 июня 2026, 20:06 |
341
0
У известного испанского тренера обнаружили страшную болезнь
ffa.am. Хоакин Капаррос
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У почетного президента футбольного клуба «Севилья» Хоакина Капарроса диагностирован рак толстой кишки. 70-летний функционер уже проходит лечение.

Воспитанник «Реала» начал тренировать уже в 26 лет и возглавлял «Вильярреал», «Севилью», «Депортиво», «Атлетик», «Мальорку», «Леванте», «Осасуну» и сборную Армении.

Под его руководством «Севилья» выигрывала Сегунду, а «Атлетик» выходил в финал Кубка Испании. Также Капарроса дважды признавали лучшим тренером года в Армении.

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Руслан Полищук Источник: ФК Севилья
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