Буковина первый матч в Черновцах сыграет против гранда
Свой первый матч УПЛ в Черновцах «Буковина» хочет провести против «Динамо»
С первых чисел июня черновицкая «Буковина» начала масштабные работы на своем домашнем стадионе, чтобы он соответствовал требованиям УПЛ, куда этот клуб по итогам сезона-2025/26 завоевал прямую путевку.
К старту следующего чемпионата Украины (1 августа) завершить все необходимые работы «Буковина» не успеет, и в двух первых турах своих соперников (ЛНЗ и «Оболонь») она примет во Львове на стадионе «Украина».
Но домашний поединок четвертого тура с киевским «Динамо» черновицкая команда рассчитывает провести уже на своём домашнем стадионе. Базовым днем этого тура является 29 августа.
Напомним, команды пересекались в двух последних розыгрышах Кубка на стадии полуфинала. «Динамо» дважды побеждало.
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