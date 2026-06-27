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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 19:22 | Обновлено 27 июня 2026, 19:23
578
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Буковина первый матч в Черновцах сыграет против гранда

Свой первый матч УПЛ в Черновцах «Буковина» хочет провести против «Динамо»

27 июня 2026, 19:22 | Обновлено 27 июня 2026, 19:23
578
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Буковина первый матч в Черновцах сыграет против гранда
ФК Буковина
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С первых чисел июня черновицкая «Буковина» начала масштабные работы на своем домашнем стадионе, чтобы он соответствовал требованиям УПЛ, куда этот клуб по итогам сезона-2025/26 завоевал прямую путевку.

К старту следующего чемпионата Украины (1 августа) завершить все необходимые работы «Буковина» не успеет, и в двух первых турах своих соперников (ЛНЗ и «Оболонь») она примет во Львове на стадионе «Украина».

Но домашний поединок четвертого тура с киевским «Динамо» черновицкая команда рассчитывает провести уже на своём домашнем стадионе. Базовым днем этого тура является 29 августа.

Напомним, команды пересекались в двух последних розыгрышах Кубка на стадии полуфинала. «Динамо» дважды побеждало.

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Буковина Черновцы Динамо Киев Буковина - Динамо ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Динамо Киев от Шурика
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