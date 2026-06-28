Вернидубу повысили зарплату. Известно, сколько будет зарабатывать тренер

Украинский тренер Юрий Вернидуб получил более выгодные финансовые условия после подписания нового контракта с азербайджанским «Нефтчи».

По информации Sportinfo.Az, прежняя зарплата наставника составляла 25 тысяч долларов в месяц. После продления соглашения его оклад увеличили на 3-5 тысяч долларов.

Таким образом, по новому контракту Вернидуб будет зарабатывать примерно от 28 до 30 тысяч долларов ежемесячно.

Отмечается, что украинский специалист не выдвигал жестких требований по повышению зарплаты, а стороны без проблем договорились о новых условиях сотрудничества. Напомним, недавно Вернидуб продлил контракт с «Нефтчи» еще на два года. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.