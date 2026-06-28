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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 00:07 | Обновлено 28 июня 2026, 00:48
729
0

Вернидубу повысили зарплату. Известно, сколько будет зарабатывать тренер

Тренер продлил сотрудничество с «Нефтчи»

28 июня 2026, 00:07 | Обновлено 28 июня 2026, 00:48
729
0
Вернидубу повысили зарплату. Известно, сколько будет зарабатывать тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб
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Украинский тренер Юрий Вернидуб получил более выгодные финансовые условия после подписания нового контракта с азербайджанским «Нефтчи».

По информации Sportinfo.Az, прежняя зарплата наставника составляла 25 тысяч долларов в месяц. После продления соглашения его оклад увеличили на 3-5 тысяч долларов.

Таким образом, по новому контракту Вернидуб будет зарабатывать примерно от 28 до 30 тысяч долларов ежемесячно.

Отмечается, что украинский специалист не выдвигал жестких требований по повышению зарплаты, а стороны без проблем договорились о новых условиях сотрудничества. Напомним, недавно Вернидуб продлил контракт с «Нефтчи» еще на два года. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

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Юрий Вернидуб Нефтчи Баку продление контракта чемпионат Азербайджана по футболу финансы
Дмитрий Олийченко Источник: sportinfo.az
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