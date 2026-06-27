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  4. Тухель подтвердил. Защитник сборной Англии получил мышечную травму
Англия
27 июня 2026, 15:34 |
118
0

Тухель подтвердил. Защитник сборной Англии получил мышечную травму

Рис Джеймс не сыграет против Панамы

27 июня 2026, 15:34 |
118
0
Тухель подтвердил. Защитник сборной Англии получил мышечную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не сможет рассчитывать на Риса Джеймса в последнем матче группового этапа чемпионата мира против Панамы.

Тренер подтвердил, что единственный правый защитник команды в заявке на турнир не отправился на матч и точно пропустит игру, но он надеется, что Джеймс сможет вернуться к следующим раундам турнира.

«У него незначительная травма задней поверхности бедра», – сказал Тухель. «Он не мог тренироваться последние два дня. Он проходит ускоренную программу восстановления. Мы будем действовать от матча к матчу, но мы твёрдо верим, что он снова будет доступен для нас на турнире.

Никто не мог этого предвидеть, Рис чувствовал себя хорошо и был в хорошей форме. Мы хотели бы иметь Риса, он хороший игрок, и мы будем искать решения. Это то, что мы делаем».

Также Тухель добавил, что Джеймс может быть доступен к стадии 1/16 финала, но признал, что сроки являются «очень сжатыми».

Сборная Англии возглавляет группу L с четырьмя очками, столько же имеет Гана, Хорватия третья с тремя, а Панама идёт последней без очков и уже потеряла шансы на выход в плей-офф.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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