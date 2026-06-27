Призовое закрытие групп ЧМ-2026. Залетай в новый розыгрыш от Sport.ua!

Первая фаза ЧМ-2026 стремительно близится к концу. Этой ночью определятся последние участники плей-офф, а мы предлагаем сделать развязку этой стадии еще горячее и побороться за официальный мяч турнира и 1000 гривен.



Условия очень простые:

• Подписаться на наш телеграм-канал @sportua_news.

• Написать в комментариях под этой публикацией: сколько всего голов будет забито в третьем туре ЧМ-2026?



Отметим, что перед последним игровым днем команды забили уже 55 мячей.



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА:

• Комментарии принимаются до 22:00 27 июня.

• Один участник — один комментарий. Участники с несколькими комментариями будут дисквалифицированы.

• Отредактированные комментарии не принимают участия в розыгрыше!



НАШИ ПРИЗЫ — официальный мяч ЧМ-2026 и три сертификата Rozetka на сумму 1000 гривен каждый.



• Среди всех, кто оставит правильный прогноз, случайным образом будет выбран первый победитель. Приз - официальный мяч ЧМ-2026 и сертификат Rozetka на 1000 гривен.

• Если правильного прогноза не будет, участник, который окажется ближе всех к правильному ответу, получит сертификат.

• Еще 2 сертификата мы разыграем случайным образом СРЕДИ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ.



Имена победителей мы объявим 28 июня.