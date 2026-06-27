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Чемпионат мира
27 июня 2026, 14:40 | Обновлено 27 июня 2026, 14:41
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0

Призовое закрытие групп ЧМ-2026. Залетай в новый розыгрыш от Sport.ua!

Делай прогноз на последний игровой день группового этапа ЧМ-2026 и борись за подарки.

27 июня 2026, 14:40 | Обновлено 27 июня 2026, 14:41
35
0
Призовое закрытие групп ЧМ-2026. Залетай в новый розыгрыш от Sport.ua!
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Первая фаза ЧМ-2026 стремительно близится к концу. Этой ночью определятся последние участники плей-офф, а мы предлагаем сделать развязку этой стадии еще горячее и побороться за официальный мяч турнира и 1000 гривен.

Условия очень простые:
Подписаться на наш телеграм-канал @sportua_news.
• Написать в комментариях под этой публикацией: сколько всего голов будет забито в третьем туре ЧМ-2026?

Отметим, что перед последним игровым днем команды забили уже 55 мячей.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА:
• Комментарии принимаются до 22:00 27 июня.
• Один участник — один комментарий. Участники с несколькими комментариями будут дисквалифицированы.
• Отредактированные комментарии не принимают участия в розыгрыше!

НАШИ ПРИЗЫ — официальный мяч ЧМ-2026 и три сертификата Rozetka на сумму 1000 гривен каждый.

• Среди всех, кто оставит правильный прогноз, случайным образом будет выбран первый победитель. Приз - официальный мяч ЧМ-2026 и сертификат Rozetka на 1000 гривен.
• Если правильного прогноза не будет, участник, который окажется ближе всех к правильному ответу, получит сертификат.
• Еще 2 сертификата мы разыграем случайным образом СРЕДИ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ.

Имена победителей мы объявим 28 июня.

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футбол чемпионат мира
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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