Призовое закрытие групп ЧМ-2026. Залетай в новый розыгрыш от Sport.ua!
Делай прогноз на последний игровой день группового этапа ЧМ-2026 и борись за подарки.
Первая фаза ЧМ-2026 стремительно близится к концу. Этой ночью определятся последние участники плей-офф, а мы предлагаем сделать развязку этой стадии еще горячее и побороться за официальный мяч турнира и 1000 гривен.
Условия очень простые:
• Подписаться на наш телеграм-канал @sportua_news.
• Написать в комментариях под этой публикацией: сколько всего голов будет забито в третьем туре ЧМ-2026?
Отметим, что перед последним игровым днем команды забили уже 55 мячей.
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА:
• Комментарии принимаются до 22:00 27 июня.
• Один участник — один комментарий. Участники с несколькими комментариями будут дисквалифицированы.
• Отредактированные комментарии не принимают участия в розыгрыше!
НАШИ ПРИЗЫ — официальный мяч ЧМ-2026 и три сертификата Rozetka на сумму 1000 гривен каждый.
• Среди всех, кто оставит правильный прогноз, случайным образом будет выбран первый победитель. Приз - официальный мяч ЧМ-2026 и сертификат Rozetka на 1000 гривен.
• Если правильного прогноза не будет, участник, который окажется ближе всех к правильному ответу, получит сертификат.
• Еще 2 сертификата мы разыграем случайным образом СРЕДИ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ.
Имена победителей мы объявим 28 июня.
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