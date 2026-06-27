Бьелса высказался о замене Муслеры. Голкипер дал оценку своей игре

Голкипер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал замену Фернандо Муслера, который допустил ошибку в матче третьего тура группового этапа ЧМ с Испанией (0:1), после чего покинул поле:

«Решение заменить Муслеру после его ошибки не было моим. Он сам захотел уйти с поля».

Также свою игру оценил сам футболист:

«У меня не сложился чемпионат мира. Мне больно, потому что я очень хорошо к нему готовился. Мне очень жаль. Я уже сказал об этом своим товарищам по команде и хочу сказать это всему Уругваю. Мне очень тяжело. Я никогда не думал, что спорт доставит мне столько страданий».

Уругвая набрал 2 очка на групповом этапе и покинул чемпионат мира.