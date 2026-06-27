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  4. Бьелса высказался о замене Муслеры. Голкипер дал оценку своей игре
Чемпионат мира
27 июня 2026, 13:40 | Обновлено 27 июня 2026, 14:06
161
0

Бьелса высказался о замене Муслеры. Голкипер дал оценку своей игре

Уругвай уступил Испании и вылетел с чемпионата мира

27 июня 2026, 13:40 | Обновлено 27 июня 2026, 14:06
161
0
Бьелса высказался о замене Муслеры. Голкипер дал оценку своей игре
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Муслера
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Голкипер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал замену Фернандо Муслера, который допустил ошибку в матче третьего тура группового этапа ЧМ с Испанией (0:1), после чего покинул поле:

«Решение заменить Муслеру после его ошибки не было моим. Он сам захотел уйти с поля».

Также свою игру оценил сам футболист:

«У меня не сложился чемпионат мира. Мне больно, потому что я очень хорошо к нему готовился. Мне очень жаль. Я уже сказал об этом своим товарищам по команде и хочу сказать это всему Уругваю. Мне очень тяжело. Я никогда не думал, что спорт доставит мне столько страданий».

Уругвая набрал 2 очка на групповом этапе и покинул чемпионат мира.

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Испания 3 2 1 0 5 - 0 27.06.26 Уругвай 0:1 Испания21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 7
2 Кабо-Верде 3 0 3 0 2 - 2 27.06.26 Кабо-Верде 0:0 Саудовская Аравия22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 3
3 Уругвай 3 0 2 1 3 - 4 27.06.26 Уругвай 0:1 Испания22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 2
4 Саудовская Аравия 3 0 2 1 1 - 5 27.06.26 Кабо-Верде 0:0 Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 2
Полная таблица

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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