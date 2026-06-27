Бьелса высказался о замене Муслеры. Голкипер дал оценку своей игре
Уругвай уступил Испании и вылетел с чемпионата мира
Голкипер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал замену Фернандо Муслера, который допустил ошибку в матче третьего тура группового этапа ЧМ с Испанией (0:1), после чего покинул поле:
«Решение заменить Муслеру после его ошибки не было моим. Он сам захотел уйти с поля».
Также свою игру оценил сам футболист:
«У меня не сложился чемпионат мира. Мне больно, потому что я очень хорошо к нему готовился. Мне очень жаль. Я уже сказал об этом своим товарищам по команде и хочу сказать это всему Уругваю. Мне очень тяжело. Я никогда не думал, что спорт доставит мне столько страданий».
Уругвая набрал 2 очка на групповом этапе и покинул чемпионат мира.
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Испания
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|27.06.26 Уругвай 0:1 Испания21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|7
|2
|Кабо-Верде
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|27.06.26 Кабо-Верде 0:0 Саудовская Аравия22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|3
|3
|Уругвай
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|27.06.26 Уругвай 0:1 Испания22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|2
|4
|Саудовская Аравия
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|27.06.26 Кабо-Верде 0:0 Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|2
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