Довбик определился, где будет играть после Ромы

Украинский нападающий Артем Довбик остается одной из главных трансферных целей «Бетиса» этим летом.

По информации испанских СМИ, сообщения о том, что «Рома» уже отклонила предложение андалусцев об аренде нападающего с правом выкупа за 15 млн евро, не соответствуют действительности. На самом деле «Бетис» пока не направлял официального запроса, хотя интерес к украинцу вполне реален.

В то же время в римском клубе не скрывают, что отдадут предпочтение полноценному трансферу. «Рома» рассчитывает вернуть значительную часть средств, потраченных на приобретение Довбика, за которого два года назад заплатила около 42 млн евро.

Сам футболист также влияет на развитие ситуации. Отмечается, что Довбик не заинтересован в переходе в «Аякс», несмотря на интерес со стороны бывшего тренера Мичеля. Не привлекают украинца и варианты с чемпионатами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Турции или Греции.

В «Бетисе» планируют вернуться к вопросу трансфера уже в июле. Клуб готов выделить около 15 млн евро.