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Чемпионат мира
27 июня 2026, 15:11 | Обновлено 27 июня 2026, 15:45
716
0

Магия чемпионата мира. Сборная Кабо-Верде установила уникальное достижение

Страна с самым маленьким населением вышла в плей-офф

27 июня 2026, 15:11 | Обновлено 27 июня 2026, 15:45
716
0
Магия чемпионата мира. Сборная Кабо-Верде установила уникальное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Кабо-Верде, которая впервые участвует в чемпионате мира, с тремя очками вышла в плей-офф, где сыграет против действующих чемпионов аргентинцев.

Кабо-Верде стала страной с самым маленьким населением, которой удалось выйти из группы в истории чемпионатов мира.

Население составляет менее 500 тысяч человек.

Интересно, что страна с самым маленьким населением в истории чемпионатов мира – Кюрасао – не будет представлена в плей-офф и уже завершила для себя ЧМ-2026.

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сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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