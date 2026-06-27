Магия чемпионата мира. Сборная Кабо-Верде установила уникальное достижение

Сборная Кабо-Верде, которая впервые участвует в чемпионате мира, с тремя очками вышла в плей-офф, где сыграет против действующих чемпионов аргентинцев.

Кабо-Верде стала страной с самым маленьким населением, которой удалось выйти из группы в истории чемпионатов мира.

Население составляет менее 500 тысяч человек.

Интересно, что страна с самым маленьким населением в истории чемпионатов мира – Кюрасао – не будет представлена в плей-офф и уже завершила для себя ЧМ-2026.