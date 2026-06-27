Магия чемпионата мира. Сборная Кабо-Верде установила уникальное достижение
Страна с самым маленьким населением вышла в плей-офф
Сборная Кабо-Верде, которая впервые участвует в чемпионате мира, с тремя очками вышла в плей-офф, где сыграет против действующих чемпионов аргентинцев.
Кабо-Верде стала страной с самым маленьким населением, которой удалось выйти из группы в истории чемпионатов мира.
Население составляет менее 500 тысяч человек.
Интересно, что страна с самым маленьким населением в истории чемпионатов мира – Кюрасао – не будет представлена в плей-офф и уже завершила для себя ЧМ-2026.
Take a bow, Cape Verde. 🇨🇻— Squawka (@Squawka) June 27, 2026
The World Cup debutants, representing a country with a population less than 500,000, have finished second in Group H meaning they have qualified for the World Cup knockout stages - becoming the smallest nation to ever do so.
They'll face defending… pic.twitter.com/qGMjAcJkkv
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