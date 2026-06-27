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  4. Де Брюйне установил два рекорда сборной Бельгии на чемпионатах мира
Чемпионат мира
27 июня 2026, 12:04 | Обновлено 27 июня 2026, 12:05
263
0

Де Брюйне установил два рекорда сборной Бельгии на чемпионатах мира

Полузащитник стал первым бельгийцем, забившим на трех разных мундиалях

27 июня 2026, 12:04 | Обновлено 27 июня 2026, 12:05
263
0
Де Брюйне установил два рекорда сборной Бельгии на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне
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34-летний полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне установил несколько рекордов своей национальной команды в игре против Новой Зеландии.

Де Брюйне стал первым в истории бельгийской сборной, забившим на трех разных мундиалях.

Голы Кевина Де Брюйне на чемпионатах мира (3)

  • 2026: Новая Зеландия
  • 2018: Бразилия
  • 2014: США

Правда, в матче против Новой Зеландии позже Ромелу Лукаку повторил достижение Де Брюйне, отличившись голом также на своем третьем чемпионате мира.

Также Де Брюйне в возрасте 34 лет и 11 месяцев стал самым возрастным автором гола сборной Бельгии на мировых первенствах, превзойдя достижение Дэя Клейстерса (33 года и 7 месяцев).

Самые возрастные авторы забитых мячей сборной Бельгии на чемпионатах мира

  • 34 года и 11 месяцев – Кевин Де Брюйне
  • 33 года и 7 месяцев – Лей Клейстерс
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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