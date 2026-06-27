Де Брюйне установил два рекорда сборной Бельгии на чемпионатах мира
Полузащитник стал первым бельгийцем, забившим на трех разных мундиалях
34-летний полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне установил несколько рекордов своей национальной команды в игре против Новой Зеландии.
Де Брюйне стал первым в истории бельгийской сборной, забившим на трех разных мундиалях.
Голы Кевина Де Брюйне на чемпионатах мира (3)
- 2026: Новая Зеландия
- 2018: Бразилия
- 2014: США
Правда, в матче против Новой Зеландии позже Ромелу Лукаку повторил достижение Де Брюйне, отличившись голом также на своем третьем чемпионате мира.
Также Де Брюйне в возрасте 34 лет и 11 месяцев стал самым возрастным автором гола сборной Бельгии на мировых первенствах, превзойдя достижение Дэя Клейстерса (33 года и 7 месяцев).
Самые возрастные авторы забитых мячей сборной Бельгии на чемпионатах мира
- 34 года и 11 месяцев – Кевин Де Брюйне
- 33 года и 7 месяцев – Лей Клейстерс
Kevin De Bruyne is the first Belgian player EVER to score in 3 different World Cup tournaments:— Squawka (@Squawka) June 27, 2026
⚽️ 2014
⚽️ 2018
⚽️ 2026
Timeless talent. 💫 pic.twitter.com/eT3GxpOCAT
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