Де Брюйне установил два рекорда сборной Бельгии на чемпионатах мира

34-летний полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне установил несколько рекордов своей национальной команды в игре против Новой Зеландии.

Де Брюйне стал первым в истории бельгийской сборной, забившим на трех разных мундиалях.

Голы Кевина Де Брюйне на чемпионатах мира (3)

2026: Новая Зеландия

2018: Бразилия

2014: США

Правда, в матче против Новой Зеландии позже Ромелу Лукаку повторил достижение Де Брюйне, отличившись голом также на своем третьем чемпионате мира.

Также Де Брюйне в возрасте 34 лет и 11 месяцев стал самым возрастным автором гола сборной Бельгии на мировых первенствах, превзойдя достижение Дэя Клейстерса (33 года и 7 месяцев).

Самые возрастные авторы забитых мячей сборной Бельгии на чемпионатах мира

34 года и 11 месяцев – Кевин Де Брюйне

33 года и 7 месяцев – Лей Клейстерс