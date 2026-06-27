Покупка центрбека под основу – задание, с которым Шахтер никак не справится

Летнее трансферное окно в украинской Премьер-лиге еще официально не открылось, однако это не мешает клубам вести активную кадровую работу и объявлять о сделках. Чемпион страны «Шахтер» проводит, пожалуй, одну из самых ярких и мощных кампаний в лиге, если оценивать ситуацию по состоянию на сегодня. Уже сейчас известно, что летом состав «горняков» усилится как минимум четырьмя игроками, однако ключевое «домашнее задание» клуб на рынке по-прежнему так и не выполнил, и это не может не вызывать беспокойство о перспективах «горняков» в общем этапе Лиги чемпионов, где «Шахтер» стартует осенью.

Традиционно «горняки» проводят мощную работу на рынке молодых талантов Бразилии. Уже сейчас объявлено о приобретении 17-летнего вингера «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо, который официально переберется в «Шахтер» в середине августа, когда отпразднует совершеннолетие. Также буквально на днях донецкий клуб завершил длительный переговорный процесс с «Фламенго» по поводу приобретения 18-летнего вингера Райана Роберту.

Оба эти футболиста считаются на родине чрезвычайно талантливыми. Это исполнители, которых характеризуют как невероятно техничных и скоростных, а также острых и непредсказуемых. Если во взрослом футболе в составе «Шахтера» Бруниньо и Роберту удастся показать себя столь же ярко, как они это делали в Бразилии в юношеских турнирах, то нет сомнений, что очень скоро за этими игроками выстроиться очередь из солидных покупателей, готовых предложить сразу несколько десятков евро трансферной компенсации.

Обращает на себя внимание, что «Шахтер» окончательно вернулся к своей прежней концептуальной модели работы на бразильском рынке. Если в 2023 году «горняки» подписывали относительно недорогих молодых талантов вроде Эгиналду и Невертона, каждый из которых обошелся собственнику донецкого клуба Ринату Ахметову ориентировочно в 3,5 миллиона евро, то сейчас «Шахтер» демонстрирует готовность платить значительно больше за игроков, которые по отчетам скаутов также могут проявить гораздо более существенный прогресс, чем «бюджетные» Эгиналду и Невертон. В частности, Бруниньо обошелся «оранжево-черным» в 11 миллионов евро, если опираться на данные из открытых источников, а Райан Роберту – в 9-10 миллионов.

shakhtar.com. Райан Роберту

Плюс ко всему нельзя не отмечать «плотную» работу «Шахтера» на внутреннем рынке. Из «Кривбасса» дончане оформили переход венесуэльского вингера Глейкера Мендосы, который обошелся даже дешевле Эгиналду или Невертона – всего в 3 миллиона евро, но уже показал в Кривом Роге, что способен «разрывать» УПЛ при должной интеграции в командную игру и подходящей для этого тактики.

А из «Динамо» на правах свободного агента «горняки» уже оформили подписание 34-летнего ветерана Александра Караваева, который де-факто возвращается в «родную гавань», где призван заменить уехавшего в немецкую Бундеслигу Ефима Коноплю.

Фактически уже сейчас можно сказать, что «Шахтер» своей работой на трансферном рынке более чем закрыл все позиции на предстоящий сезон. В атаке у «горняков» даже наметился очевидный перебор, из-за чего слухи о потенциальном уходе Эгиналду в «Фулхэм» или «Эспаньол» выглядят вполне логичными и оправданными. Держать такое количество потенциально высоколиквидных исполнителей на скамейке запасных – занятие неблагодарное, которое может привести к негативным последствиям, как то упадок мотивации, претензии внутри коллектива или падение трансферной стоимости тех, кто не выходит на поле.

Если летом «Шахтер» не решится на продажу Дмитрия Ризныка, то не будет абсолютно никакой проблемы и на «последнем рубеже». Равно как и фланги обороны с приходом универсального Караваева, а также с потенциальным возвращением Гиорги Гочолеишвили видятся тотально укомплектованными.

Реально под вопросом до последнего времени находилась только позиция опорного полузащитника, где с момента ухода Тараса Степаненко «Шахтер» оказался лишен классического разрушителя, но… Арда Туран, по слухам, не демонстрирует желания неизменно покупать новичка в эту зону, и готов доверять Егору Назарине, а также при необходимости использовать в этой роли Дмитрия Крыськива, Марлона Гомеса или Олега Очеретько. В конце концов, под тактику турецкого наставника, как кажется, классическая «шестерка» вроде Степаненко не очень-то и нужна, а скорее, требуется такой себе современный опорник-«игровик», способный не только неплохо отбирать мячи, но и, прежде всего, выступать в роли начинателя атак своей команды.

А вот где «Шахтер» уже давно нуждается в усилении, но пока его так и не получил, так это в центральной зоне обороны. Эксперименты с приглашением «экзотических» для донецкого клуба легионеров вроде Алаа Грама или Диего Арройо фактически провалились, а Марлон Сантос куда больше необходим команде в раздевалке, где является таким себе «батей» для бразильцев, но никак не в ответственных матчах Лиги чемпионов, где не дают возможностей постоять с ногой, водруженной на мяч, а требуют быстрых и продуманных решений.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Сантос

На текущий момент ситуация выглядит так, что в новый сезон «Шахтер» опять войдет с безальтернативной парой центрбеков Матвиенко – Бондарь. Первый в свои 30 лет, кажется, уже окончательно смирился с тем, что никогда уже не перейдет в топ-лигу. Николая, видимо, ждет карьера по образцу Тараса Степаненко… Что касается Бондаря, то этот 27-летний исполнитель объективно так и не вышел даже на уровень Матвиенко, что подтверждается таким объективным показателем, как количество матчей, сыгранных за национальную сборную Украины. Их в активе Бондаря к его годам накопилось только 8… И пускай кто-то резонно возразит, что в стане «сине-желтых» у Валерия очень серьезный конкурент в лице Ильи Забарного, но… Дебютировали оба за национальную команду с интервалом в один месяц – осенью 2020-го, – но с тех пор рывок в карьере удался именно экс-центрбеку «Динамо», но никак не экс-капитану молодежки «Шахтера»…

Проблема качественного центрбека, способного здесь и сейчас усилить игру «Шахтера» в обороне, особенно в матчах высшего накала, как Лига чемпионов, остается актуальной, пока донецкий клуб продолжает покупать n-ного бразильца в линию нападения. В какой-то момент решить ее, казалось бы, почти невозможно, учитывая наличие в УПЛ лимита на легионеров, но сейчас ситуация разворачивается на 180 градусов, так как с нового сезона в отечественном элит-дивизионе перестанут считаться иностранцами граждане стран Евросоюза.

И это означает лишь одно – это лето у «Шахтера» есть на покупку хорошего центрального защитника с «правильным» европейским паспортом. Поговаривают, что в донецком клубе прекрасно осознают возможности, которые перед ним открываются, и уже ведут активный поиск подходящей кандидатуры, но… В глаза бросается лишь одно – насколько «Шахтер» был готов подписывать Бруниньо или Райана Роберту, которые давно были изучены скаутами «горняков» в формате «вдоль и поперек», настолько же у чемпиона Украины нет явных и рабочих опций по усилению центральной зоны обороны игроком с гражданством ЕС. Иначе бы в СМИ хотя бы появлялись какие-то фамилии – условных хорватов, португальцев, французов, или кого еще удастся сейчас зазвать в Украину. Но этого всего нет…

Вместо этого иностранные журналисты продолжают сватать в «Шахтер» все новых и новых бразильцев атакующего профиля – например, таланта академии «Палмейраса» Луиги. И это, вроде как неплохо, но как говаривал легендарный Сэр Алекс Фергюсон, «Attack wins you games, defence wins you titles» («Матчи выигрывает атака, а титулы – защита»). И пока, есть ощущение, в «Шахтере» с этой простой истиной все никак не спешат соглашаться, увлеченно изучая все нового и нового «наследника Пеле» и «жемчужину академии» какого-то из бразильских клубов…